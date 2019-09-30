17 октября в рамках стратегических командно-штабных учений "Гром-2019" были произведены пуски баллистических и крылатых ракет.

В пусках были задействованы наземные, авиационные и морские силы и средства, пишет sudostroenie.info.

По данным военного ведомства, морские запуски производились из акватории Баренцева и Охотского морей, где подлодки Северного и Тихоокеанского флотов провели пуски баллистических ракет по полигонам "Кура" на Камчатке и "Чижа" в Архангельской области.

Одновременно с этим надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии запустили крылатые ракеты из Баренцева и Каспийского морей.

Видео пусков крылатых ракет "Калибр" с малого ракетного корабля "Град Свияжск" по целям на берегу опубликовало в своём Twitter Минобороны России.