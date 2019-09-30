Корабли Каспийской флотилии произвели пуски крылатых ракет
|09:15 18.10.2019
|Россия
17 октября в рамках стратегических командно-штабных учений "Гром-2019" были произведены пуски баллистических и крылатых ракет.
В пусках были задействованы наземные, авиационные и морские силы и средства, пишет sudostroenie.info.
По данным военного ведомства, морские запуски производились из акватории Баренцева и Охотского морей, где подлодки Северного и Тихоокеанского флотов провели пуски баллистических ракет по полигонам "Кура" на Камчатке и "Чижа" в Архангельской области.
Одновременно с этим надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии запустили крылатые ракеты из Баренцева и Каспийского морей.
Видео пусков крылатых ракет "Калибр" с малого ракетного корабля "Град Свияжск" по целям на берегу опубликовало в своём Twitter Минобороны России.
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