Фрегат "Адмирал флота Касатонов" пришел на испытания в Белое море

11:00 18.10.2019   Россия

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" во второй декаде октября прибыл в Белое море для продолжения государственных испытаний. 

Об этом Mil.Press FlotProm рассказали два источника - отраслевой и флотский.

Корабль вышел из Балтийска в начале месяца для совершения межфлотского перехода на СФ, добавил один из собеседников издания. За это время экипаж и сдаточная команда проверили системы навигации, связи и радиолокации. 

Дальнейшая часть госиспытаний пройдет в морских полигонах боевой подготовки Северного флота в беломорской акватории. Выполнят в том числе пуски высокоточного оружия. Флотский источник подчеркнул, что испытания "Касатонова" пройдут быстрее, чем головного корабля серии "Адмирал Горшков". 

На "Северной верфи", построившей фрегат, изданию рассказали, что сообщат о ходе испытаний позднее. В пресс-службе СФ не подтвердили, но и не опровергли информацию о госиспытаниях корабля в Белом море. Как уточнили Mil.Press FlotProm в подразделении, до подъема Андреевского флага ход испытаний фрегата освещает завод-строитель – "Северная верфь". "Адмирала Касатонова" планировали передать флоту в октябре–ноябре 2019 года. 

"Адмирал флота Касатонов" – первый серийный фрегат проекта 22350, разработанного Северным ПКБ. Его заложили на "Северной верфи" 26 ноября 2009 года, спустили на воду 12 декабря 2014 года. Корабль впервые вышел на испытания 21 декабря 2018 года.

Полное водоизмещение фрегатов проекта 22350 – 5400 тонн, длина – 135 метров, ширина – 16 метров. Корабль развивает скорость до 29 узлов. Автономность – 30 суток, дальность плавания – 4500 миль. Экипаж – 170 человек и 20 морских пехотинцев. Главное ударное вооружение – комплекс крылатых ракет "Калибр-НК". 



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