На Каспийской флотилии прошло учение экипажей судов поисково-спасательного отряда
|10:00 18.10.2019
|Россия
Экипажи судов поисково-спасательного отряда Каспийской флотилии провели тактико-специальное учение по тушению пожара на аварийном объекте в пункте базирования кораблей флотилии в Республике Дагестан.
По замыслу учения, на одном из спасательных судов, стоящих у причала, произошло возгорание, приведшее к образованию пожара и сильному задымлению во внутренних помещениях с одновременным поступлением забортной воды в один из отсеков в результате пробоины в корпусе судна, сообщает пресс-служба Минобороны России.
После получения сигнала об аварии к аварийному объекту прибыли дежурные силы в составе 2 пожарных катеров флотилии.
В ходе учения были осуществлены: высадка аварийно-спасательной группы (АСГ) на аварийный объект, тушение пожара, заделка пробоин, откачка забортной воды, расчистка завалов, эвакуация пострадавших и оказание первой медицинской помощи.
С берега к тушению пожара подключился прибывший по сигналу пожарный расчёт. Для оказания медицинской помощи на причале была развёрнута медицинская группа.
В ходе проведения учебных спасательных работ пожар был ликвидирован, условным пострадавшим и эвакуированным с аварийного объекта на берегу была оказана медицинская помощь.
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