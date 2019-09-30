Экипажи армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни в Армении в рамках решения учебно-тренировочных задач отработали переброску аэромобильных групп, боеприпасов и различных грузов в горах

Экипажи вертолетов Ми-8МТВ совершили перелет на полигон Камхуд, погрузку аэромобильной группы с экипировкой, штатным вооружением и вещевым имуществом, грузов с дополнительными комплектами боеприпасов и питания, после чего совершили переброску десанта на полигон Алагяз в тыл условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Десантирование личного состава групп в горной местности выполнялось посадочным способом, а грузы спускали с использованием лебедки с зависанием на высоте 10-15 м.

Экипажи ударных вертолетов Ми-24П выполнили воздушное прикрытие и огневое сопровождение вертолетов Ми-8МТВ при решении ими задач в горах.

К выполнению специальных задач привлекались молодые летчики, было задействовано более 50 единиц военной и авиационной техники армейской авиации.