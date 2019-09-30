ЮВО: Штурмовики Су-25СМ3 "уничтожали" средства ПВО противника на Кубани
|09:00 18.10.2019
|Россия
Экипажи новейших штурмовиков Су-25СМ3 авиационного полка Южного военного округа, базирующегося в Ставропольском крае, в ходе плановой летно-тактической подготовки отработали нанесение ударов по аэродромам условного противника в составе звена и эскадрильи.
При выполнении лётно-тактических заданий пилоты освоили способы скрытного преодоления войсковой противовоздушной обороны (ПВО) условного противника в степной и горно-лесистой местности и внезапного нанесения ударов по целям неуправляемыми авиационными ракетами С-24, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Выход на поражение целей выполнялся на предельно малых высотах вне зоны обнаружения ПВО с применением противозенитного маневрирования.
При поражении наземных объектов летчики имитировали применение полного спектра авиационного вооружения в зависимости от характера цели. Также штурмовики нанесли удары управляемыми и неуправляемыми ракетами по целям, находящимся в прямой видимости, а также по заданным координатам.
В ходе полетов экипажи также отработали взлет и посадку парами, выполнили элементы сложного и группового пилотажа, такие как горизонтальные «бочки», «виражи», «пикированные горки с большими углами наклона».
Всего в летнем периоде обучения летчики Су-25СМ3 совершили свыше 2 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения.
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