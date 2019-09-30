За сутки в Севастополе задержали уже второго чиновника оккупационного правительства города
|09:45 18.10.2019
|Севастополь
17 октября в местных СМИ появилась информация о задержании директора департамента архитектуры Александра Моложавенко.
Источники «Примечаний» в оккупационном правительстве Севастополя подтвердили информацию, при этом в местном управлении ФСБ отмечают, что «это не мы». Получить комментарий севастопольского Следственного комитета не удалось, в пресс-службе МВД по городу информацией о задержании не располагают. Телефон самого Моложавенко отключен.
16 октября в СМИ появилась информация о задержании экс-главы департамента городского хозяйства Михаила Тарасова, который был уволен с должности 27 сентября — за две недели до задержания.
Также сегодня стало известно об увольнении главы Севприроднадзора Сергея Самойлова.
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