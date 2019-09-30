Севастопольский университет в обход конкурса с четвертой попытки нашел подрядчика, который сможет отремонтировать два студенческих общежития и построить еще одно.

Попытки отремонтировать два студенческих общежития №3 и №4, которые находятся рядом с основным корпусом вуза на улице Университетской, руководство Севастопольского госуниверситета предпринимало неоднократно и безуспешно. Согласно плану-графику реализации мероприятий федеральной целевой программы, реконструкция должна была начаться еще в апреле 2018 года. Тогда же оба здания были выведены из эксплуатации, сообщают Примечания.

В ответе СевГУ на запросизданиясообщается, что первая задержка произошла из-за отсутствия денег: 15 мая 2018 года Минобрнауки указом президента разделился на два разных министерства, в связи с чем Севастополю не были доведены лимиты бюджетных обязательств.

В марте 2019 года бюджетные инвестиции федерального центра дошли до университета, и его руководство объявило соответствующие закупки. Однако на конкурс не было подано ни одной заявки. В общей сложности было проведено три конкурса, однако ни одна компания так и не заявилась.

Как стало известно «Примечаниям», 25 сентября 2019 года два «строительных» госконтракта все же были заключены — между Севастопольским государственным университетом и учреждением ФГУП «Строительно-монтажное управление №13 Федеральной службы наказаний».

Предметом первого контракта является строительство общежития на 1200 мест. Его стоимость — 604 354 160 рублей.

Предметом второго — реконструкция студенческих общежитий. Стоимость этого контракта — 633 293 770 рублей.

Конкурса в этот раз проведено не было: учреждения уголовно-исполнительной системы могут являться единственными поставщиками услуг по госконтрактам. Оплачивает работы федеральный бюджет.

ФГУП «Строительно-монтажное управление №13 Федеральной службы наказаний» является коммерческой организацией, входит в состав уголовно-исполнительной системы. Целями ее деятельности является привлечение к оплачиваемому труду лиц, отбывающих уголовные наказания.

Согласно публикациям о выполненных работах на сайте предприятия, строительство и ремонт объектов ведется силами осужденных.

Окончание работ, согласно двум контрактам, запланировано на 15 ноября 2020 года.

В данный момент СевГУ также ищет подрядчика для строительства пристройки к общежитию №4. На это выделено 26,2 млн рублей. Подрядчик будет выбран по конкурсу.