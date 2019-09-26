Оккупационные власти Крыма и их кремлевские хозяева не сошлись во взглядах на освоение средств, выделенных для ремонта дорог

08:30 18.10.2019   Крым

Практически одновременно в российских СМИ появились публикации, опровергающие друг друга.

Первым сообщением стала критика премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым крымских оккупационных властей, которые, наряду с двумя другими регионами России, не справляются с освоением средств, выделяемых Кремлем на дорожное строительство, пишут Примечания.

По словам российского премьера, только на дорогах осваивается менее 30%. Это крайне низкая цифра даже с учетом сезонных особенностей, которые мешают проведению строительных и ремонтных работ.

Медведев отмечает, что необходимо разбираться с причинами низких темпов работы. По его словам, большая часть объектов, на которые выделяются деньги — это не какие-то магистральные трассы, а внутригородские, внутрипоселковые дороги общего пользования, то есть те, что ведут прямо к дому и сильнее всего мозолят глаза населению.

Согласно паспорту регионального проекта «Дорожная сеть», размещенному на сайте Минэкономразвития РФ, из федерального бюджета оккупированному Крыму направлено 12,7 млрд рублей для реализации этой программы. Строительство должно идти по графику и завершиться в 2024 году.

Мероприятия по развитию региональной и муниципальных сетей автомобильных дорог общего пользования аннексировапнного Россией Крыма отдельной строкой прописаны и в Федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года».

Сказанное Дмитрием Медведевым плохо сочетается с отчетом т.н. "вице-премьера" Евгения Кабанова, в котором он прогнозирует реализацию федеральной целевой программы к концу 2019 года в размере 96%.

ТАСС цитирует слова Кабанова, что это в том числе завершение строительства 92 объектов, среди которых больницы, детские сады, девять энергетических объектов и всего 13 дорог. При этом чиновник отметил, что проблемы возникают на этапе проектирования — подрядчики, разрабатывающие документацию, выбираются по конкурсу и зачастую сдают некачественную работу.

Чтобы улучшить эту ситуацию, оккупационное правительство Крыма создало еще один, дополнительный департамент, который будет проверять проектно-сметную документацию и работать над ошибками.

Высокие цифры освоения федеральных средств озвучиваются оккупационными властями традиционно в конце финансового года. Реальные цифры позже выдает местная контрольно-счетная палата.

Показательный случай, как пример методов рисования высоких показателей, произошел в декабре 2017 года в Севастополе. Тогда всего за одну неделю чиновники подняли процент освоения с 5% до 90%. Фантастический скачок объяснялся просто – под конец года власти начали раздавать авансы подрядчикам по крупным строоящимся объектам. Кроме того, они вернули часть денег Москве, занизив план освоения.

Кстати, последние три месяца года регулярно наблюдается всплеск закупок на поставки —  пачками объявляются мелкие конкурсы, контракт по каждому может стоить от одного до десятков миллионов. Это позволяет увеличить показатели по освоению еще и региональных бюджетов.



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