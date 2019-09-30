Министерство транспорта России подготовило приказ о расширении запретной для судоходства зоны у Крымского моста.

Проект приказа опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает Крыминформ.

Документ подготовлен на основе совещания по запретным районам в Керченском проливе, в котором приняли участие представители минтранса, минэнерго, МИД, минобороны, ФСБ, Росгвардии и Росморречфлота. «Минтранс России согласен с предложениями Росгвардии о расширении запретных для плавания районов в зоне Крымского моста», – сказано в протоколе совещания.

Отмечается, что координаты, в пределах которых будет установлена закрытая для судоходства зона, предоставила Росгвардия. Приказ минтранса России об установлении этой зоны должен быть издан не позднее 1 декабря текущего года.

«Принятие предлагаемого проекта приказа позволит обеспечить безопасность функционирования Керченского моста в акватории Керченского пролива», – сказано в пояснительной записке к проекту приказа.

Согласно приказу, в указанную зону будет запрещен заход любых плавсредств, за исключением кораблей, катеров и судов Росгвардии, ВМФ, федеральных органов безопасности и судов, занимающихся обслуживанием Крымского моста.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев внес акваторию Керченского пролива в перечень объектов, охраняемых Росгвардией. Для охраны объекта спецслужба сформировала морскую бригаду. Этой осенью на вооружение морской бригады Росгвардии поступит четыре новейших катера спецназначения проекта «Грачонок».