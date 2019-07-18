Справу мера Одеси передали у Вищий антикорупційний суд

21:01 17.10.2019   Одесса

Вищий антикорупційний суд України розглядатиме справу про внесення мером Одеси Геннадієм Трухановим завідомо неправдивих відомостей у декларації за 2015 і 2016 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Думская".

Мова йде про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

"10 жовтня Приморський районний суд Одеси виніс ухвалу і передав справу за обвинуваченням Геннадія Труханова у Вищий антикорупційний суд. У цій справі йдеться про злочин, передбачений статтею 366-1 КК України, вчинене службовою особою органу місцевого самоврядування, а такі справи підсудні ВАКС", - заявила Ольга Галіна, прес-секретар Приморського районного суду Одеси, куди спочатку надійшов обвинувальний позов.

Нагадаємо, 11 березня САП оголосила підозру Труханова за ст. 366-1 КК України - декларування недостовірної інформації.

За даними правоохоронців, Труханів не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобіля, частки у низці суб'єктів господарювання, відсотки за вкладами у банках. Всього в декларації 2015 року мер Одеси не вніс майновий стан на загальну суму 32, 5 млн грн, у декларації 2016 року - на 18, 81 млн грн. Все майно записане на його колишню дружину, з якою у Труханового є діти.

Сам Труханів після оголошення йому підозри заявив, що ця справа - "метод тиску" на нього і членів його сім'ї.



Ще на цю тему:

20:01 15.10.2019
Латвійський суд ухвалив рішення про конфіскацію $30 млн, які пов'язують із колишніми українськими чиновниками
12:21 25.09.2019
ДБР: чиновники заробляли на купівлі списаної техніки для порту "Южний"
10:01 09.09.2019
СБУ обнаружила канал поставок фальшивых евро из Турции в Украину
19:21 16.08.2019
Обшук в Одеській облраді: ДБР з’ясовує, скільки вкрали в Ізмаїльського району
20:28 02.08.2019
СБУ викрила розкрадання коштів, призначених для реконструкції каналу "Тилігульський лиман-Чорне море"
15:06 18.07.2019
Вскоре начнется пятый раунд оценки ГРЕКО относительно Украины
10:37 14.11.2018
В "Чорноморському пароплавстві" виявили схему розкрадання десятків мільйонів доларів
10:24 06.11.2018
«Мы знаем всё»: Активисты назвали причину смерти Гандзюк и назвали фамилии виновных
14:30 18.10.2018
Суд отменил арест средств, изъятых по делу о "вышках Бойко"
14:15 12.10.2018
Британия открыла охоту на необъяснимо богатых иностранцев
17:30 03.10.2018
Мэру Одессы и его соратникам вручили обвинительный акт
19:19 31.07.2018
Бывший инженер Черноморнефтегаза пошла на соглашение со следствием и получила условный срок
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:45 17.10.2019
Впервые из Баку в Европу по БТК отправляется контейнерный поезд
13:01 17.10.2019
Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
15:45 11.10.2019
Евороюз выделит около 13 млн евро для Азербайджана
19:30 10.10.2019
В Баку пройдет саммит Тюркского совета
Всі новини країни
Армения Армения
20:40 16.10.2019
Авиакомпания Ryanair объявилf о начале полетов в Армению
19:40 16.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении вели огонь в горах
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
14:00 10.10.2019
Советником президента Армении назначен гражданин России
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:10 17.10.2019
Болгарська поліція виявила фанів, яких підозрюють в расистських образах англійських футболістів
13:30 11.10.2019
Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
Всі новини країни
Греция Греция
18:30 16.10.2019
На острове Самос ожесточенные столкновения мигрантов. Ранены три человека
10:00 16.10.2019
Греция намерена купить у Франции два фрегата класса Belharra / Фото
14:45 15.10.2019
У таборі для мігрантів в Греції сталися бійки та пожежа
19:45 12.10.2019
Грецька церква визнала ПЦУ
Всі новини країни
Грузия Грузия
21:00 16.10.2019
Расчеты ЗРК «Оса» и «Стрела» ЮВО и Минобороны Абхазии отразили "авиационные удары" противника
16:45 16.10.2019
Для Грузии главную угрозу представляет российская оккупация - кандидат в главы СГБ
09:56 15.10.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отрабатывают задачи в горах и на морском побережье
08:37 15.10.2019
ЮВО: В Южной Осетии российская военная база поднята по тревоге в рамках итоговой проверки
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:20 17.10.2019
В утилізації боєприпасів у Придністров'ї має брати участь ОБСЄ - МЗС Молдови
20:20 16.10.2019
Еврокомиссия и Молдова обсудили условия второго транша макрофинансовой помощи республике
20:45 11.10.2019
У Молдові суд розпорядився арештувати олігарха-втікача Плахотнюка
19:00 10.10.2019
Молдова: Газопровод в Румынию — энергетическая и национальная безопасность страны
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 17.10.2019
Путин возглавил рейтинг доверия политикам с самым низким показателем за два года
19:15 17.10.2019
Росія хоче вийти з угоди щодо покарання за злочини в міжнародних збройних конфліктах
18:45 17.10.2019
РПЦ розірве відносини з Елладською православною церквою через визнання ПЦУ
15:30 17.10.2019
Меркель застерегла від посилення ролі Росії через події на півночі Сирії
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
21:10 16.10.2019
Дипломат із Румунії замінив представницю США на посаді заступника генсека НАТО
19:00 16.10.2019
Румунія відмовила в екстрадиції колишнього директора Укрспирту
19:45 15.10.2019
Прем'єром Румунії призначили Людовіка Орбана
Всі новини країни
Турция Турция
16:45 17.10.2019
ЗМІ: Ердоган викинув лист Трампа із закликом "не бути дурнем" на смітник
15:45 17.10.2019
Глава МЗС Туреччини зустрівся з делегацією США
13:45 17.10.2019
"Не будьте дурнем": Трамп написав листа Ердогану в перший день операції в Сирії
13:15 17.10.2019
Турция арестовала 24 человека за критику операции в Сирии -- СМИ
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 17.10.2019
Справу мера Одеси передали у Вищий антикорупційний суд
20:45 17.10.2019
Дело крымского судьи-предателя передано в суд
20:30 17.10.2019
﻿У Генпрокуратурі України створено департамент у справах про катування
20:15 17.10.2019
Оккупанты выделяют в Севастополе 40 га на строительство служебного жилья для 2,6 тыс. «материковых кадров»
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд