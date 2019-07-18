Вищий антикорупційний суд України розглядатиме справу про внесення мером Одеси Геннадієм Трухановим завідомо неправдивих відомостей у декларації за 2015 і 2016 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Думская".

Мова йде про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

"10 жовтня Приморський районний суд Одеси виніс ухвалу і передав справу за обвинуваченням Геннадія Труханова у Вищий антикорупційний суд. У цій справі йдеться про злочин, передбачений статтею 366-1 КК України, вчинене службовою особою органу місцевого самоврядування, а такі справи підсудні ВАКС", - заявила Ольга Галіна, прес-секретар Приморського районного суду Одеси, куди спочатку надійшов обвинувальний позов.

Нагадаємо, 11 березня САП оголосила підозру Труханова за ст. 366-1 КК України - декларування недостовірної інформації.

За даними правоохоронців, Труханів не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобіля, частки у низці суб'єктів господарювання, відсотки за вкладами у банках. Всього в декларації 2015 року мер Одеси не вніс майновий стан на загальну суму 32, 5 млн грн, у декларації 2016 року - на 18, 81 млн грн. Все майно записане на його колишню дружину, з якою у Труханового є діти.

Сам Труханів після оголошення йому підозри заявив, що ця справа - "метод тиску" на нього і членів його сім'ї.