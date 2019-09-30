Дело крымского судьи-предателя передано в суд
|20:45 17.10.2019
|Крым
Сегодня, 17 октября Прокуратура АРК направила в суд обвинительный акт в отношении крымского судьи Валерия Чернобука.
Об этом сообщает пресс-служба Прокуратура АР Крым, передает Флот2017.
Напоминаем, Валерий Чернобук - бывший председатель Апелляционного суда АР Крым обвиняется в государственной измене. Преступление предусматривает уголовную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.
Следователи Прокуратура АР Крым выяснили, что подозреваемый активно принимал участие в «становлении и укреплении оккупационной власти» в АР Крым.
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