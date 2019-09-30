Сегодня, 17 октября Прокуратура АРК направила в суд обвинительный акт в отношении крымского судьи Валерия Чернобука.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратура АР Крым, передает Флот2017.

Напоминаем, Валерий Чернобук - бывший председатель Апелляционного суда АР Крым обвиняется в государственной измене. Преступление предусматривает уголовную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Следователи Прокуратура АР Крым выяснили, что подозреваемый активно принимал участие в «становлении и укреплении оккупационной власти» в АР Крым.