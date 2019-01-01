﻿У Генпрокуратурі України створено департамент у справах про катування

20:30 17.10.2019   Украина

У Генеральній прокуратурі України (ГПУ) створено департамент, який відповідатиме за кримінальні провадження про катування та інші порушення прав громадян із боку правоохоронців.

Про це 17 жовтня поінформував сайт відомства, передає Гордон.

"8 жовтня 2019 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в Генеральній прокуратурі департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про катування та інші серйозні порушення прав громадян із боку правоохоронних органів. До складу департаменту входитимуть чотири відділи. 17 жовтня 2019 року керівником указаного підрозділу призначено Юрія Бєлоусова", – ідеться в повідомленні.

25 вересня в Україні частково набув чинності закон про реформування прокуратури, який подав до Верховної Ради президент України Володимир Зеленський. Закон скорочує максимальну кількість співробітників прокуратури в Україні із 15 тис. до 10 тис. Обов'язковою умовою для генпрокурора, згідно з документом, має стати вища юридична освіта і стаж роботи у сфері права не менше як п'ять років.

9 жовтня директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомив, що його відомство розслідує приблизно 1300 кримінальних проваджень про застосування насильства працівниками правоохоронних органів до потерпілих.
 



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