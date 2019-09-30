Так называемое «правительство» Севастополя начало процесс выделения земли для строительства служебного жилья.

Запланировано и определено место площадью 40 га, передает Флот2017.

Вопрос курирует «департамент архитектуры и градостроительства» Севастополя. Строить квартал служебного жилья для «материковых кадров» в количестве 2670 запланировано в Нахимовском районе.

Всего в планах оккупационного «губернатора» М.Развожаева за пять лет построить 270 тыс. квадратных метров служебного жилья, цена вопроса – 12,2 млрд рублей или 4,5 млрд гривен.

Отмечаем особое внимание, оккупанты считают, что оккупированный город испытывает кадровый голод. Ожидается приезд еще 2670 «материковых специалистов» для ликвидации кадрового голода. Естественно «материковые специалисты» приедут с семьями и в городе осядут не 2670, а от 5 до 10 тысяч оккупантов.