Сенцов заявив, що після вироку Путіну в Гаазі обов'язково напише йому лист

20:01 17.10.2019   Крым

Колишній політв'язень, український режисер Олег Сенцов заявив, що напише лист нинішньому президенту РФ Володимирові Путіну, якщо той постане перед міжнародним судом у Гаазі й почує вирок.

Про це він сказав німецькому виданню Der Spiegel в інтерв'ю, опублікованому 15 жовтня, передає Гордон.

Сенцов зазначив, що "обов'язково напише йому лист, щоб запитати його, як це".

Режисер описав картину, на якій Путін стоїть, "раптово старіючи", зі зморшкуватим обличчям, як у творі Оскара Вайльда "Портрет Доріана Грея". Тоді, каже Сенцов, він запитає Путіна, як справи і чи не хоче він чаю.

Сенцова було засуджено у РФ до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року. Російський суд визнав його винним у створенні у Криму терористичної спільноти й керівництві нею, спробі придбання вибухових пристроїв і незаконному зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів, двох терористичних актах і підготовці ще одного теракту. Режисер своєї провини не визнав.

7 вересня 2019 року між Україною і РФ відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". Серед українців, які повернулися додому, був і Сенцов.
 



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