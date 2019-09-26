Колишній політв'язень, український режисер Олег Сенцов заявив, що напише лист нинішньому президенту РФ Володимирові Путіну, якщо той постане перед міжнародним судом у Гаазі й почує вирок.

Про це він сказав німецькому виданню Der Spiegel в інтерв'ю, опублікованому 15 жовтня, передає Гордон.



Сенцов зазначив, що "обов'язково напише йому лист, щоб запитати його, як це".



Режисер описав картину, на якій Путін стоїть, "раптово старіючи", зі зморшкуватим обличчям, як у творі Оскара Вайльда "Портрет Доріана Грея". Тоді, каже Сенцов, він запитає Путіна, як справи і чи не хоче він чаю.



Сенцова було засуджено у РФ до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року. Російський суд визнав його винним у створенні у Криму терористичної спільноти й керівництві нею, спробі придбання вибухових пристроїв і незаконному зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів, двох терористичних актах і підготовці ще одного теракту. Режисер своєї провини не визнав.



7 вересня 2019 року між Україною і РФ відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". Серед українців, які повернулися додому, був і Сенцов.

