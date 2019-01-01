Путин возглавил рейтинг доверия политикам с самым низким показателем за два года

19:45 17.10.2019   Россия

Рейтинг доверия россиян президенту РФ Владимиру Путина остается на самом низком уровне за последние два года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром», передает Новый День.

Социологи предложили респондентам самостоятельно назвать имена 5-6 политиков и общественных деятелей, которым они доверяют в наибольшей мере или не доверяют.

Согласно результатам исследования, 39% опрошенных назвали фамилию главы государства.

Опрос показал, что Владимир Путин по-прежнему остается политиком, которому жители России больше всего доверяют. Однако доверие к президенту России с ноября 2017 года упало на 20%.

При этом нынешние показатели главы государства даже ухудшились по сравнению с июнем 2018 года, когда власти объявили о проведении пенсионной реформы, – тогда Путину доверяли 48% россиян. В сентябре прошлого года, когда Госдума утвердила в последнем чтении законопроект о повышении пенсионного возраста, доверие к президенту упало до 39%. Спустя год, в сентябре 2019-го, доля доверяющих Путину осталось на тот же уровне.

Стоит отметить, что за два последних года упали рейтинги доверия главы МИД РФ Сергея Лаврова (с 19% до 14%), министра обороны Сергея Шойгу (с 23% до 13%), премьер-министра Дмитрия Медведева (с 11% до 9%), лидера КПРФ Геннадия Зюганова (с 10% до 6%). Главному либерал-демократу страны Владимиру Жириновскому как и в 2017 году, так и в 2019-м доверяют 14% россиян.

Примечательно, что почти четверть россиян (24%) призналась, что не доверяют никому из политиков. Два года назад таких насчитывалось 14%.

Лидером рейтинга недоверия остается глава правительства Дмитрий Медведев (32%). За два году он значительно ухудшил свои показатели – в 2017-м ему не доверяли 19% россиян.

Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому не доверяют 14% респондентов (было 18%). Президент Владимир Путин вызывает недоверие у 13% опрошенных, тогда как два года назад лишь 7% респондентов говорили, что не доверяют главе государства. Руководителю КПРФ Геннадию Зюганову не доверяют 8% (было 11%), лидеру «Яблока» Григорию Явлинскому – 5% россиян (было 11%), основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному – 3% (было 10%), телеведущей Ксении Собчак – 2% (14%).

Опрос проводился с 26 сентября по 2 октября 2019 года среди 1601 человека старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ. Исследование проводилось на дому методом личного интервью.

 


 



Ще на цю тему:

Новини
Азербайджан Азербайджан
17:45 17.10.2019
Впервые из Баку в Европу по БТК отправляется контейнерный поезд
13:01 17.10.2019
Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
15:45 11.10.2019
Евороюз выделит около 13 млн евро для Азербайджана
19:30 10.10.2019
В Баку пройдет саммит Тюркского совета
Всі новини країни
Армения Армения
20:40 16.10.2019
Авиакомпания Ryanair объявилf о начале полетов в Армению
19:40 16.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении вели огонь в горах
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
14:00 10.10.2019
Советником президента Армении назначен гражданин России
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:10 17.10.2019
Болгарська поліція виявила фанів, яких підозрюють в расистських образах англійських футболістів
13:30 11.10.2019
Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
Всі новини країни
Греция Греция
18:30 16.10.2019
На острове Самос ожесточенные столкновения мигрантов. Ранены три человека
10:00 16.10.2019
Греция намерена купить у Франции два фрегата класса Belharra / Фото
14:45 15.10.2019
У таборі для мігрантів в Греції сталися бійки та пожежа
19:45 12.10.2019
Грецька церква визнала ПЦУ
Всі новини країни
Грузия Грузия
21:00 16.10.2019
Расчеты ЗРК «Оса» и «Стрела» ЮВО и Минобороны Абхазии отразили "авиационные удары" противника
16:45 16.10.2019
Для Грузии главную угрозу представляет российская оккупация - кандидат в главы СГБ
09:56 15.10.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отрабатывают задачи в горах и на морском побережье
08:37 15.10.2019
ЮВО: В Южной Осетии российская военная база поднята по тревоге в рамках итоговой проверки
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:20 17.10.2019
В утилізації боєприпасів у Придністров'ї має брати участь ОБСЄ - МЗС Молдови
20:20 16.10.2019
Еврокомиссия и Молдова обсудили условия второго транша макрофинансовой помощи республике
20:45 11.10.2019
У Молдові суд розпорядився арештувати олігарха-втікача Плахотнюка
19:00 10.10.2019
Молдова: Газопровод в Румынию — энергетическая и национальная безопасность страны
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 17.10.2019
Путин возглавил рейтинг доверия политикам с самым низким показателем за два года
19:15 17.10.2019
Росія хоче вийти з угоди щодо покарання за злочини в міжнародних збройних конфліктах
18:45 17.10.2019
РПЦ розірве відносини з Елладською православною церквою через визнання ПЦУ
15:30 17.10.2019
Меркель застерегла від посилення ролі Росії через події на півночі Сирії
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
21:10 16.10.2019
Дипломат із Румунії замінив представницю США на посаді заступника генсека НАТО
19:00 16.10.2019
Румунія відмовила в екстрадиції колишнього директора Укрспирту
19:45 15.10.2019
Прем'єром Румунії призначили Людовіка Орбана
Всі новини країни
Турция Турция
16:45 17.10.2019
ЗМІ: Ердоган викинув лист Трампа із закликом "не бути дурнем" на смітник
15:45 17.10.2019
Глава МЗС Туреччини зустрівся з делегацією США
13:45 17.10.2019
"Не будьте дурнем": Трамп написав листа Ердогану в перший день операції в Сирії
13:15 17.10.2019
Турция арестовала 24 человека за критику операции в Сирии -- СМИ
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 17.10.2019
Справу мера Одеси передали у Вищий антикорупційний суд
20:45 17.10.2019
Дело крымского судьи-предателя передано в суд
20:30 17.10.2019
﻿У Генпрокуратурі України створено департамент у справах про катування
20:15 17.10.2019
Оккупанты выделяют в Севастополе 40 га на строительство служебного жилья для 2,6 тыс. «материковых кадров»
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд