Зеленський підписав закон про концесію
|19:30 17.10.2019
|Украина
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про концесію", який Верховна Рада ухвалила 3 жовтня 2019 року.
Про це йдеться у повідомленні на сайті президента, передає Еспресо.
"Документ відкриває нові можливості для співпраці держави та бізнесу. Очікується, що концесія забезпечить залучення інвестицій у соціальну, транспортну, енергетичну сфери, житлово-комунальну інфраструктуру, охорону здоров’я; сприятиме модернізації та створенню нової інфраструктури, ефективному управлінню об’єктами державної та комунальної власності, наданню якісних суспільних послуг та збільшенню фіскального простору держави", - йдеться у повідомленні.
Закон передбачає запровадження однієї процедури ухвалення рішення щодо здійснення державно-приватного партнерства, зокрема концесії.
"Документом також урегульовані особливості концесії на ринках, що перебувають у стані природної монополії; особливості концесії щодо будівництва та експлуатації автомобільних доріг; фінансові питання у концесійних проектах; земельні питання та питання містобудування для реалізації проектів, що здійснюються на умовах концесії," - написано в повідомленні.
Міністерство інфраструктури разом з "Укрзалізницею" планують передати в концесію залізничний вокзал міста Києва.
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