Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про концесію", який Верховна Рада ухвалила 3 жовтня 2019 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті президента, передає Еспресо.

"Документ відкриває нові можливості для співпраці держави та бізнесу. Очікується, що концесія забезпечить залучення інвестицій у соціальну, транспортну, енергетичну сфери, житлово-комунальну інфраструктуру, охорону здоров’я; сприятиме модернізації та створенню нової інфраструктури, ефективному управлінню об’єктами державної та комунальної власності, наданню якісних суспільних послуг та збільшенню фіскального простору держави", - йдеться у повідомленні.

Закон передбачає запровадження однієї процедури ухвалення рішення щодо здійснення державно-приватного партнерства, зокрема концесії.

"Документом також урегульовані особливості концесії на ринках, що перебувають у стані природної монополії; особливості концесії щодо будівництва та експлуатації автомобільних доріг; фінансові питання у концесійних проектах; земельні питання та питання містобудування для реалізації проектів, що здійснюються на умовах концесії," - написано в повідомленні.

Міністерство інфраструктури разом з "Укрзалізницею" планують передати в концесію залізничний вокзал міста Києва.