У Чорному морі пройшли військові навчання за участю України, США та Румунії

19:01 17.10.2019  

В акваторії Чорного моря ракетний катер "Прилуки" Військово-Морських України, американський ракетний есмінець "Портер" і румунський корвет "Контр-адмірал Хорію Мачелларіу" провели спільні військові навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВМС ЗС України.

Як повідомляється, метою тренувань є удосконалення майстерності, морської виучки та обміну досвідом між кораблями держав-членів НАТО та країн-партнерів.

"Основна увага приділялася вдосконаленню навичок і дій екіпажів кораблів при виконанні завдань у складі інтернаціональної групи. У ході спільної тренування екіпажі кораблів виконали завдання з тактичного маневрування, лідирування, рятування людини, яка опинилася за бортом, дій з протиповітряної оборони, а також тренування по зв'язку у відповідності зі стандартами НАТО", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що це вже третій з початку 2019 року візит бойового корабля ВМС США в Україну.

Нагадаємо, США передали Україні два патрульних катери класу Island. Вважається, що нові патрульні катери істотно посилять позиції Військово-морських сил України.



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