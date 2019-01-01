РПЦ розірве відносини з архієреями Елладської православної церкви, які вступлять в спілкування з нібито “українськими розкольниками”.

Про це заявив голова Синодального відділу із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Московського патріархату Володимир Легойда, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“Припиняємо молитовне і євхаристійне спілкування з тими архієреями Елладської церкви, які вступили або вступлять в таке спілкування з представниками українських неканонічних розкольницьких угруповань”, — сказав він.

Про це він заявив після засідання Священного синоду Російської православної церкви (РПЦ) в четвер.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що 17 жовтня в Москві відкрилося позачергове надзвичайне засідання священного синоду Російської православної церкви. Від нього чекали рішень, що визначають ставлення Російської церкви з приводу позиції Елладської церкви, яка прийняла рішення про підтримку прав Константинопольського патріархату нібито “втручатися в долю чужих канонічних територій”.

На думку Московського патріарха Кирила повна відповідальність за збереження православної єдності, і настільки ж повна “відповідальність перед нашими віруючими людьми, нашим духовенством і єпископатом”, ось дві умови, які, на його думку, необхідні для правильного вирішення питань, що виникли в зв’язку з ситуацією навколо України і Константинопольського Патріахату.