РПЦ розірве відносини з Елладською православною церквою через визнання ПЦУ

18:45 17.10.2019   Россия

РПЦ розірве відносини з архієреями Елладської православної церкви, які вступлять в спілкування з нібито “українськими розкольниками”.

Про це заявив голова Синодального відділу із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Московського патріархату Володимир Легойда, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“Припиняємо молитовне і євхаристійне спілкування з тими архієреями Елладської церкви, які вступили або вступлять в таке спілкування з представниками українських неканонічних розкольницьких угруповань”, — сказав він.

Про це він заявив після засідання Священного синоду Російської православної церкви (РПЦ) в четвер.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що 17 жовтня в Москві відкрилося позачергове надзвичайне засідання священного синоду Російської православної церкви. Від нього чекали рішень, що визначають ставлення Російської церкви з приводу позиції Елладської церкви, яка прийняла рішення про підтримку прав Константинопольського патріархату нібито “втручатися в долю чужих канонічних територій”.

На думку Московського патріарха Кирила повна відповідальність за збереження православної єдності, і настільки ж повна “відповідальність перед нашими віруючими людьми, нашим духовенством і єпископатом”, ось дві умови, які, на його думку, необхідні для правильного вирішення питань, що виникли в зв’язку з ситуацією навколо України і Константинопольського Патріахату.



Ще на цю тему:

14:21 14.08.2019
УАПЦ припинила існування – офіційно
16:41 30.01.2019
Грузинська церква зробила офіційну заяву щодо автокефалії ПЦУ
10:49 13.11.2018
Попы-десантники с надувным храмом: совместный проект МО России и РПЦ / Видео
12:56 12.11.2018
Москва направила в Турцию священника для причащения живущих в Стамбуле россиян. Пока только одного
09:39 08.11.2018
Болгарская православная церковь скрывает миллионы долларов на тайных счетах в российских банках / Расследование
10:57 26.10.2018
В Молдове пытаются уйти от визита патриарха РПЦ Кирилла
08:20 16.10.2018
РПЦ разорвала связи с Константинопольским патриархатом
20:12 26.06.2018
УПЦ МП отказалась переходить в Константинопольский патриархат
15:29 22.06.2018
Автокефалия УПЦ — итоги заседания Священного Синода
12:05 22.06.2018
Грузинская Православная Церковь поддерживает украинскую автокефалию
19:11 19.06.2018
21 июня состоится заседание Священного Синода Грузинской Православной Церкви
00:42 23.03.2018
Ватопед вдохновил президента Молдовы основать союз по борьбе с мировым материализмом
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:45 17.10.2019
Впервые из Баку в Европу по БТК отправляется контейнерный поезд
13:01 17.10.2019
Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
15:45 11.10.2019
Евороюз выделит около 13 млн евро для Азербайджана
19:30 10.10.2019
В Баку пройдет саммит Тюркского совета
Всі новини країни
Армения Армения
20:40 16.10.2019
Авиакомпания Ryanair объявилf о начале полетов в Армению
19:40 16.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении вели огонь в горах
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
14:00 10.10.2019
Советником президента Армении назначен гражданин России
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:10 17.10.2019
Болгарська поліція виявила фанів, яких підозрюють в расистських образах англійських футболістів
13:30 11.10.2019
Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
Всі новини країни
Греция Греция
18:30 16.10.2019
На острове Самос ожесточенные столкновения мигрантов. Ранены три человека
10:00 16.10.2019
Греция намерена купить у Франции два фрегата класса Belharra / Фото
14:45 15.10.2019
У таборі для мігрантів в Греції сталися бійки та пожежа
19:45 12.10.2019
Грецька церква визнала ПЦУ
Всі новини країни
Грузия Грузия
21:00 16.10.2019
Расчеты ЗРК «Оса» и «Стрела» ЮВО и Минобороны Абхазии отразили "авиационные удары" противника
16:45 16.10.2019
Для Грузии главную угрозу представляет российская оккупация - кандидат в главы СГБ
09:56 15.10.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отрабатывают задачи в горах и на морском побережье
08:37 15.10.2019
ЮВО: В Южной Осетии российская военная база поднята по тревоге в рамках итоговой проверки
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:20 17.10.2019
В утилізації боєприпасів у Придністров'ї має брати участь ОБСЄ - МЗС Молдови
20:20 16.10.2019
Еврокомиссия и Молдова обсудили условия второго транша макрофинансовой помощи республике
20:45 11.10.2019
У Молдові суд розпорядився арештувати олігарха-втікача Плахотнюка
19:00 10.10.2019
Молдова: Газопровод в Румынию — энергетическая и национальная безопасность страны
Всі новини країни
Россия Россия
19:15 17.10.2019
Росія хоче вийти з угоди щодо покарання за злочини в міжнародних збройних конфліктах
18:45 17.10.2019
РПЦ розірве відносини з Елладською православною церквою через визнання ПЦУ
15:30 17.10.2019
Меркель застерегла від посилення ролі Росії через події на півночі Сирії
14:45 17.10.2019
Мін'юст РФ заявив, що Україна та Грузія - "фронтмени виступів у ЄСПЛ проти Москви"
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
21:10 16.10.2019
Дипломат із Румунії замінив представницю США на посаді заступника генсека НАТО
19:00 16.10.2019
Румунія відмовила в екстрадиції колишнього директора Укрспирту
19:45 15.10.2019
Прем'єром Румунії призначили Людовіка Орбана
Всі новини країни
Турция Турция
16:45 17.10.2019
ЗМІ: Ердоган викинув лист Трампа із закликом "не бути дурнем" на смітник
15:45 17.10.2019
Глава МЗС Туреччини зустрівся з делегацією США
13:45 17.10.2019
"Не будьте дурнем": Трамп написав листа Ердогану в перший день операції в Сирії
13:15 17.10.2019
Турция арестовала 24 человека за критику операции в Сирии -- СМИ
Всі новини країни
Украина Украина
18:30 17.10.2019
У Раді ініціюють виїзне засідання комітетів через блокаду РФ на Азові
18:15 17.10.2019
Великобритания призывает РФ освободить украинских политзаключенных
18:01 17.10.2019
Військові звання змінять за стандартами НАТО - Рада ухвалила закон
17:30 17.10.2019
Зудиева — украинским СМИ: Придите на суд по «делу о «терроризме», если еще помните о Крыме
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд