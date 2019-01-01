РПЦ розірве відносини з Елладською православною церквою через визнання ПЦУ
|18:45 17.10.2019
|Россия
РПЦ розірве відносини з архієреями Елладської православної церкви, які вступлять в спілкування з нібито “українськими розкольниками”.
Про це заявив голова Синодального відділу із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Московського патріархату Володимир Легойда, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Припиняємо молитовне і євхаристійне спілкування з тими архієреями Елладської церкви, які вступили або вступлять в таке спілкування з представниками українських неканонічних розкольницьких угруповань”, — сказав він.
Про це він заявив після засідання Священного синоду Російської православної церкви (РПЦ) в четвер.
Раніше російські ЗМІ повідомляли, що 17 жовтня в Москві відкрилося позачергове надзвичайне засідання священного синоду Російської православної церкви. Від нього чекали рішень, що визначають ставлення Російської церкви з приводу позиції Елладської церкви, яка прийняла рішення про підтримку прав Константинопольського патріархату нібито “втручатися в долю чужих канонічних територій”.
На думку Московського патріарха Кирила повна відповідальність за збереження православної єдності, і настільки ж повна “відповідальність перед нашими віруючими людьми, нашим духовенством і єпископатом”, ось дві умови, які, на його думку, необхідні для правильного вирішення питань, що виникли в зв’язку з ситуацією навколо України і Константинопольського Патріахату.
Ще на цю тему:
УАПЦ припинила існування – офіційно
Грузинська церква зробила офіційну заяву щодо автокефалії ПЦУ
Москва направила в Турцию священника для причащения живущих в Стамбуле россиян. Пока только одного
Болгарская православная церковь скрывает миллионы долларов на тайных счетах в российских банках / Расследование
В Молдове пытаются уйти от визита патриарха РПЦ Кирилла
РПЦ разорвала связи с Константинопольским патриархатом
УПЦ МП отказалась переходить в Константинопольский патриархат
Автокефалия УПЦ — итоги заседания Священного Синода
Грузинская Православная Церковь поддерживает украинскую автокефалию