У Раді ініціюють виїзне засідання комітетів через блокаду РФ на Азові
|18:30 17.10.2019
|Крым
Комітет з питань зовнішньої політики у середу прийняв рішення ініціювати спільне виїзне засідання кількох комітетів Верховної Ради, присвячене деокупації Криму, ситуаціями з безпекою в регіоні Чорного і Азовського морів та забезпеченням прав людини в окупованому Криму.
Про це написав у Facebook народний депутат від “Слуги народу”, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва Богдан Яременко, передає УНН.
“Тривожні факти (саме факти, а не вигадані тенденції): Росія не змінює своєї політики блокади українських портів на Азові”, — написав Яременко.
З його слів, наразі існує потреба “уважно подивитися на регіон”.
“Тому вчора Комітет з питань зовнішньої політики прийняв рішення ініціювати спільне виїзне засідання кількох комітетів ВРУ (а фактично — парламентську конференцію) присвячену проблемам законодавчого забезпечення політики деокупації Криму, ситуації з безпекою в регіоні Чорного і Азовського морів, ситуації з забезпеченням прав людини в окупованому Криму та місті Севастополь, забезпечення прав та інтересів громадян України в окупованому Криму та в суміжних з Кримом регіонах”, — повідомив голова комітету.
Як повідомлялося раніше, Зеленський сподівається залучити НАТО до підтримання безпеки в регіоні Чорного та Азовського морів.
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