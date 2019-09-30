Великобритания призывает Россию освободить всех украинских политзаключенных, заявили в посольстве страны в Украине.

Сегодня в Посольстве Великобритании в Киеве состоялась встреча с освобожденными политзаключенными, передает ATR.

Как говорится в сообщении пресс-службы посольства, украинцы рассказали о нарушениях прав человека со стороны РФ и призывали мировое сообществе усилить давление на РФ.

«Великобритания призывает Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных», — отметили в диппредставительстве.

Сегодня в Киеве прошла встреча освобожденных украинских политзаключенных с послами стран, которые помогали Украине в освобождении украинцев.

Напомним, 7 сентября состоялось взаимное освобождение граждан Украины и РФ. В Украину в рамках освобождения прибыли 35 украинцев — 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных. Из 35 украинцев был освобожден только один крымский татарин — Эдем Бекиров.

19 сентября Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в РФ остаются еще 113 политзаключенных граждан Украины.