Великобритания призывает РФ освободить украинских политзаключенных
|18:15 17.10.2019
|Крым
Великобритания призывает Россию освободить всех украинских политзаключенных, заявили в посольстве страны в Украине.
Сегодня в Посольстве Великобритании в Киеве состоялась встреча с освобожденными политзаключенными, передает ATR.
Как говорится в сообщении пресс-службы посольства, украинцы рассказали о нарушениях прав человека со стороны РФ и призывали мировое сообществе усилить давление на РФ.
«Великобритания призывает Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных», — отметили в диппредставительстве.
Сегодня в Киеве прошла встреча освобожденных украинских политзаключенных с послами стран, которые помогали Украине в освобождении украинцев.
Напомним, 7 сентября состоялось взаимное освобождение граждан Украины и РФ. В Украину в рамках освобождения прибыли 35 украинцев — 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных. Из 35 украинцев был освобожден только один крымский татарин — Эдем Бекиров.
19 сентября Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в РФ остаются еще 113 политзаключенных граждан Украины.
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