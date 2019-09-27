Військові звання змінять за стандартами НАТО - Рада ухвалила закон

18:01 17.10.2019   Украина

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)".

Закон підтримали 278 народних депутатів за мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цей законопроєкт вводить натівські звання для сержантського, старшинського складу, для солдатів, а і також унормовує їхній розвиток відповідно до стандартів НАТО та тих викликів, які стоять перед нашою державою", - сказала заступник голови Комітету питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла, представляючи документ.

Вона також розповіла, що закон спрямований на вдосконалення законодавства з питань виконання військового обов'язку.

"Законопроєкт спрямований на удосконалення законодавства України з питань виконання військового обов'язку, запровадження нових військових звань сержантського і старшинського складу Збройних Сил України, що відповідають стандартам НАТО, підвищення ролі сержантського і старшинського складу в навчанні і вихованні підлеглого особового складу та виконання ними завдань за призначенням, створення додаткових мотиваційних чинників щодо проходження громадянами України військової служби за контрактом, що сприятиме переходу Збройних Сил України на професійну основу", - розповіла Безугла.

Перед цим Рада ухвалила рішення змінити порядок денний засідання, щоб розглянути законопроєкт 0906 раніше. Перед цим відповідне прохання до президії висловила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

Законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)" був зареєстрований і ухвалений у першому читанні Верховною Радою VIII скликання.



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