Впервые из Баку в Европу по БТК отправляется контейнерный поезд

17:45 17.10.2019   Азербайджан

В Чехию по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) отправлена бытовая техника китайского производства.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ADY Container (дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские железные дороги»).

Как отмечается в сообщении, оператором грузоперевозок является консорциум Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). Азербайджан в консорциуме представляет ADY Container.

В продвижении этого маршрута в направлении Китай-Европа каждая из стран-участниц, в том числе и Азербайджан, играют незаменимую роль в целях продвижения «Среднего коридора».

ADY Container создан с целью реализации железнодорожных контейнерных перевозок, закупки и эксплуатации контейнеров для перевозки различных грузов, предоставления всех видов контейнерных услуг.



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