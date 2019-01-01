Впервые из Баку в Европу по БТК отправляется контейнерный поезд
|17:45 17.10.2019
|Азербайджан
В Чехию по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) отправлена бытовая техника китайского производства.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на ADY Container (дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские железные дороги»).
Как отмечается в сообщении, оператором грузоперевозок является консорциум Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). Азербайджан в консорциуме представляет ADY Container.
В продвижении этого маршрута в направлении Китай-Европа каждая из стран-участниц, в том числе и Азербайджан, играют незаменимую роль в целях продвижения «Среднего коридора».
ADY Container создан с целью реализации железнодорожных контейнерных перевозок, закупки и эксплуатации контейнеров для перевозки различных грузов, предоставления всех видов контейнерных услуг.
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