Крымскотатарская правозащитница Лутфие Зудиева рассказала о роли журналистов в освещении незаконных преследований крымских татар на оккупированном полуострове и призвала украинские СМИ прийти на оглашение приговора фигурантам «ялтинского дела о так называемом терроризме».

Как известно, в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону в России 11 октября обвинение запросило до 20 с половиной лет лишения свободы для фигурантов «дела о так называемом терроризме» (ялтинская группа). В общей сложности шестерым крымским татарам могут дать до 100 лет тюрьмы, передает ATR.

«Да, про 100 лет строго режима точно напишут. А хотя бы одно нормальное журналистское расследование про тотальную фабрикацию всех этих уголовных дел — нет. Потому что мало кликов, мало просмотров и кому это надо сейчас вообще? «Фоточка» в Facebook наберет в десятки раз больше кликов, чем искалеченная жизнь почти 200 детей. Потому что никому не понятно, что в Крыму происходит. Благо, что есть несколько всем нам известных редакций-исключений и журналистов, работа которых однажды, может быть, будет оценена историками. Мне хочется в это верить. Потому что это они вытаскивали со дна информационную крымскую повестку», — заявила Зудиева.

Она напомнила, что до конца этого месяца в Ростове-на-Дону будет оглашен приговор фигурантам «дела о так называемом терроризме» (ялтинская группа) — Муслиму Алиеву, Инверу Бекирову, Эмир-Усеину Куку, Вадиму Сируку, Арсену Джеппарову и Рефату Алимову.

«Мне хочется верить, что хотя бы в день оглашения приговора в зале будут украинские СМИ, и с этих пор будут на каждом процессе. Потому что важно информировать общество не только об обысках и приговорах на судах политзаключенных. Медиа-кампания по делу моряков с десятками камер в московском суде, освобождением и реабилитацией этих людей — отличный шаблон, по которому с каждым кейсом политзаключенных нужно продолжать работать. Если мы действительно помним про людей и территории», — призвала правозащитница.

Напомним, 22 ноября суд в Ростове-на-Дону вернул материалы «дела о так называемом терроризме» (ялтинская группа) в «прокуратуру» для дополнительного расследования. О возвращении «дела» на перерассмотрение ходатайствовали адвокаты политзаключенных, указывая на большое количество ошибок и нарушений.

В январе в Крыму ФСБ предъявила крымским татарам новое обвинение. Инверу Бекирову ужесточили обвинение, назвав его «вторым организатором» запрещенной в РФ организации. В этом «деле» первый «организатор», по версии «следствия», — Муслим Алиев.

Как известно, 12 февраля 2016 года после массовых обысков и задержаний «Киевский райсуд Симферополя» арестовал Инвера Бекирова, Вадима Сирука, Муслима Алиева и Эмир-Усеина Куку. Крымских татар обвиняют в участии в организации «Хизб ут-Тахрир». 18 апреля были задержаны Рефат Алимов и Арсен Джеппаров. Позже фигурантов «ялтинского дела Хизб ут-Тахрир» Рефата Алимова, Арсена Джеппарова, Эмир-Усеина Куку, Муслима Алиева, Энвера Бекирова и Вадима Сирука этапировали из оккупированного Крыма в Ростов-на-Дону.