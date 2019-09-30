Дочь освобожденного политзаключенного Бекирова стала советницей омбудсмена
|17:15 17.10.2019
|Крым
Элеонора Бекирова, дочь освобожденного политзаключенного Эдема Бекирова, стала советницей Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.
Об этом украинский омбудсмен сообщила на своей официальной странице в Facebook, передает ATR.
«Она будет следить за соблюдением прав коренного народа Крыма (крымскотатарского населения), — отметила Денисова.
«Рада присоединиться к команде Людмилы Денисовой. Будем бороться, чтобы все те, кто ещё остался в кремлевских застенках, в ближайшее время вернулись домой», — прокомментировала Бекирова.
Как известно, 7 сентября состоялось взаимное освобождение граждан Украины и РФ.
В Украину в рамках освобождения прибыли 35 украинцев — 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных.
Из 35 украинцев был освобожден только один крымский татарин — Эдем Бекиров.
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