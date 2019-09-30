Элеонора Бекирова, дочь освобожденного политзаключенного Эдема Бекирова, стала советницей Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Об этом украинский омбудсмен сообщила на своей официальной странице в Facebook, передает ATR.

«Она будет следить за соблюдением прав коренного народа Крыма (крымскотатарского населения), — отметила Денисова.

«Рада присоединиться к команде Людмилы Денисовой. Будем бороться, чтобы все те, кто ещё остался в кремлевских застенках, в ближайшее время вернулись домой», — прокомментировала Бекирова.

Как известно, 7 сентября состоялось взаимное освобождение граждан Украины и РФ.

В Украину в рамках освобождения прибыли 35 украинцев — 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

Из 35 украинцев был освобожден только один крымский татарин — Эдем Бекиров.