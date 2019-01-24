У Мін'юсті назвали кінцеву ціль у слуханнях "Україна проти Росії" у ЄСПЛ

17:01 17.10.2019   Украина

У разі, якщо Європейський суд з прав людини у справі “Україна проти Росії” визначить, що має право розглядати скаргу по суті, Україна може представити понад 50 свідків, в тому числі українців, звільнених 7 вересня.

Про це в коментарі УНН розповів заступник міністра юстиції України — Уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

Так, зі слів Ліщини, у разі, якщо ЄСПЛ ухвалить рішення розглядати справу по суті — наступним кроком “100% буде слухання, набагато більш складне, набагато більш масштабне, бо в ньому Європейський суд буде допитувати свідків”.

“Ми по цій справі подали 50 свідків і будемо додавати ще з тих, хто був звільнений, Сущенко, інші, Балух, давати свідчення — ми теж їх подамо”, — зазначив він.

У цих масштабних слуханнях, зі слів Уповноваженого, Україна сподівається на позитивний результат.

“Для нас дуже важливі два моменти: це визнання з боку Європейського суду факту ефективного контролю з боку Російської Федерації над Кримом, починаючи не з кінця березня, як визнає РФ, а з 26 лютого — тобто, з моменту захоплення Верховної Ради АР Крим, так званий “ефективний контроль”, тобто те, що Російська Федерація виконувала військову операцію на території Криму, в результаті якої окупували цю територію”, — сказав Ліщина.

Він підкреслив, що Європейський суд напряму не буде казати про окупацію, але “визнання ефективного контролю фактично буде означати саме це”.

“Кінцевий результат — це визнання порушень з боку Російської Федерації щодо дій їхніх військових, спецслужб, а також дій так званої "кримської самооборони", які були спрямовані на спричинення шкоди українським громадянам, на викрадення, на вбивства, на тортури. Для нас дуже важливо визнати, що це захоплення відбувалось не як росіяни кажуть "мирним шляхом", а що там насправді відбувались серйозні репресії”, — повідомив заступник міністра.

Ліщина зазначив, що очікує рішення ЄСПЛ щодо розгляду по суті у період від пів року до року.

“Насправді, невідомо, коли може бути рішення — рішення може бути і за два, і за три роки — тут ніколи не вгадаєш”, — додав він.

Нагадаємо, 11 вересня Велика палата Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) провела слухання у міждержавній справі “Україна проти Росії” щодо Криму. 



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