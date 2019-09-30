ЗМІ: Ердоган викинув лист Трампа із закликом "не бути дурнем" на смітник
|16:45 17.10.2019
|Турция
Президент Туреччини Реджеп Ердоган викинув на смітник лист американського президента Дональда Трампа, в якому той застерігав його від продовження операції в Сирії і радив “не вдавати з себе крутого і не бути дурнем”.
Про це пише УНН з посиланням на BBC News.
Джерела BBC в турецькому уряді розповіли, що Ердоган “категорично відкинув” лист.
США вже ввели санкції відносно декількох міністерств і чиновників з Туреччини після початку операції “Джерело миру”. Трамп раніше погрожував “зруйнувати турецьку економіку” в тому випадку, якщо дії Анкари приведуть до великої кількості жертв.
Операцію Туреччини також піддав різкій критиці Євросоюз. Росія утрималася від прямих оцінок, але про альянс з курдами заявив уряд Башара Асада, яке користується прямою підтримкою Москви.
Варто додати, що американський лідер Дональд Трамп в своєму листі президенту Туреччини Тайіпу Ердогану пропонував укласти домовленості з курдами і погрожував знищити економіку республіки.
Нагадуємо, Вашингтон відмовився від обміну розвідувальною інформацією і передачі даних по діям міжнародної коаліції проти терористичної організації “Ісламська держава” через військову операцію Анкари в Сирії.
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