Президент Туреччини Реджеп Ердоган викинув на смітник лист американського президента Дональда Трампа, в якому той застерігав його від продовження операції в Сирії і радив “не вдавати з себе крутого і не бути дурнем”.

Про це пише УНН з посиланням на BBC News.

Джерела BBC в турецькому уряді розповіли, що Ердоган “категорично відкинув” лист.

США вже ввели санкції відносно декількох міністерств і чиновників з Туреччини після початку операції “Джерело миру”. Трамп раніше погрожував “зруйнувати турецьку економіку” в тому випадку, якщо дії Анкари приведуть до великої кількості жертв.

Операцію Туреччини також піддав різкій критиці Євросоюз. Росія утрималася від прямих оцінок, але про альянс з курдами заявив уряд Башара Асада, яке користується прямою підтримкою Москви.

Варто додати, що американський лідер Дональд Трамп в своєму листі президенту Туреччини Тайіпу Ердогану пропонував укласти домовленості з курдами і погрожував знищити економіку республіки.

Нагадуємо, Вашингтон відмовився від обміну розвідувальною інформацією і передачі даних по діям міжнародної коаліції проти терористичної організації “Ісламська держава” через військову операцію Анкари в Сирії.