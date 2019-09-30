Україна рухається у правильному напрямку щодо вступу до Європейського союзу.

Про це заявила журналістам надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен під час нової програми, що фінансується Європейським Союзом House of Europe, передає кореспондент УНН.

“В Європі, ви знаєте, ми маємо свої власні проблеми. 28 країн — це вже багато, і зараз одна країна хоче залишити Євросоюз. Тобто, у нас є свої проблеми. Але Європа все ж таки дуже зацікавлена в Україні. Ви це знаєте, ми дуже підтримуємо Україну великими грошима, і не тільки, й обміном досвіду”, — сказала Фельдгузен.

З її слів, дипломат працювала в Україні у той час, коли держава не мала безвізу з ЄС.

“Як на мене, те, що українці можуть зараз подорожувати — це дає і європейцям зацікавленість сюди приїздити. Зараз є три щоденні рейси Берлін-Київ. Коли я востаннє тут працювала, був лише один. Зараз три кожен день, всі переповнені. Це німці, які дійсно хочуть подивитись Київ і міста в Україні”, — зазначила посол.

На її думку, Україна рухається в правильному напрямку щодо вступу до ЄС.

“Особисто я переконана, що — так, тому що кожен крок, який Україна робить в адаптації до європейських стандартів, їх дуже багато в сфері енергії, у сфері торгівлі — це вже означає, що вона буде готова, коли постане питання (вступу до ЄС — ред.)”, — зазначила дипломат.

На питання, чи має Україна шанси вступити до ЄС, вона відповіла: “Я особисто так думаю”.