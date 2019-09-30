Путин сделал очередной шаг к развязанию глобальной войны — Чубаров

16:15 17.10.2019   Крым

Глава Меджлиса крымскотатарского народа прокомментировал решение Москвы выйти из международного соглашения, направленного на защиту гражданского населения в военных конфликтах.

Об этом Рефат Чубаров написал в своем Facebook, передает ATR

«Еще один шаг Путина к развязанию глобальной войны. Кремлевский старец реально сходит с ума», — заявил глава Меджлиса.

По данным росСМИ, Москва решила выйти из международного соглашения, которое направлено на защиту гражданского населения в военных конфликтах.

Речь идет о дополнительном Протоколе к Четвертой Женевской Конвенции 1949 года.

Соответствующий законопроект внес в Госдуму президент Путин. Одной из причин отказа соблюдать документ названы существенно возрастающие риски нынешней международной обстановки. Как следует из пояснительной записки, международная комиссия по расследованию предполагаемых нарушений гуманитарного права фактически не выполняет своих функций. Представителя России в ее составе нет, хотя Москва ежегодно выплачивает взносы в бюджет этого органа. Также отмечается, что риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях существенно возрастают. О каких странах и вероятных злоупотреблениях идет речь, не уточняется.

Отметим, что Четвертая Женевская конвенция о защите гражданского населения в мирное время была принята в августе 1949 года и вступила в силу в октябре 1950 года. В 1993 году Совет Безопасности ООН включил конвенцию в состав обычных норм международного права. Это сделало документ обязательным для исполнения всеми странами, вовлеченными в военные конфликты, вне зависимости от наличия подписи под конвенцией. Все женевские конвенции действуют под эгидой Международного комитета Красного креста и обязывают воюющие стороны разделять мирное население от непосредственных участников боевых действий.



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