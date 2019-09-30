Задержанного под Бахчисараем крымского татарина отпустили
|16:01 17.10.2019
|Крым
В оккупированном Крыму задержанного после обыска жителя с. Белокаменка Бахчисарайского района Наримана Абляева отпустили.
Об этом со ссылкой на родственников крымского татарина сообщили в «Крымской солидарности», передает ATR.
«Родные сообщают о том, что Абляев Нариман только что позвонил им и сообщил, что его отпустили», — говорится в сообщении.
Накануне стало известно, что в с. Белокаменка Бахчисарайского района в Крыму российские силовики провели обыск у Наримана Абляева.
После обыска Абляева увезли в неизвестном направлении.
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