В оккупированном Крыму задержанного после обыска жителя с. Белокаменка Бахчисарайского района Наримана Абляева отпустили.

Об этом со ссылкой на родственников крымского татарина сообщили в «Крымской солидарности», передает ATR.

«Родные сообщают о том, что Абляев Нариман только что позвонил им и сообщил, что его отпустили», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в с. Белокаменка Бахчисарайского района в Крыму российские силовики провели обыск у Наримана Абляева.

После обыска Абляева увезли в неизвестном направлении.