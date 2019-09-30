Глава МЗС Туреччини зустрівся з делегацією США
|15:45 17.10.2019
|Турция
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу провів зустріч з американською делегацією очолюваної радником з національної безпеки США Робертом О'Брайеном у зв'язку з ситуацією в Сирії, де турецька сторона проводить військову операцію.
Про це передає турецький Anadolu, передає РБК-Україна.
Повідомляється, що зустріч пройшла в закритому режимі і тривала близько 45 хвилин. Очікується, що в четвер президент Туреччини Реджеп Ердоган проведе зустріч з віце-президентом США Майклом Пенсія.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Ердоган відмовився від зустрічі з Майком Пенсія. Незважаючи на це віце-президент США не став відмовлятися від візиту в Туреччину, де планував обговорити військову операцію Туреччини на північному сході Сирії.
Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп написав листа лідеру Туреччини Реджепу Ердогану. В ньому Трамп закликав зупинити вторгнення Туреччини в Сирію.
Крім цього що, за словами Чавушоглу, Туреччина готова на відповідні санкції щодо США. При цьому глава МЗС зазначив, що введення санкцій з боку США не здатне змінити принциповість Туреччини в питанні Сирії.
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