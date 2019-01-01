Меркель застерегла від посилення ролі Росії через події на півночі Сирії

15:30 17.10.2019   Россия

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) застерігає щодо непередбачуваних ризиків через наступ турецьких військ на півночі Сирії. "Це гуманітарна драма з великими геополітичними наслідками. Турецька військова операція в Сирії приносить лише нові людські страждання вже й без того змученій країні", - наголосила вона у четвер, 17 жовтня, під час виступу в Бундестазі.

Канцлерка додала, що жертвами цієї воєнної операції вже стало багато людей, а десятки тисячі осіб були змушені залишити свої домівки, передає Deutsche Welle.

За словами німецької канцлерки, виведення американських військ з півночі Сирії та вторгнення туди Туреччини змінює баланс сил у регіоні та означає посилення там ролі Росії та Ірану. Наслідки цих змін "на сьогодні не можна передбачити", додала Меркель.

Канцлерка також висловила стурбованість щодо подальшої боротьби проти терористичного угрупування "Ісламська держава", особливо з огляду на те, що попередні успіхи значною мірою були досягнуті силами курдських формувань на півночі Сирії. Наступ Туреччини та їхні дії проти курдів можуть "звести нанівець" ці досягнення, вважає Меркель. Особлива небезпека полягає в тому, що захоплені бойовики ІД, яких досі утримують курди на півночі Сирії, можуть опинитися на свободі. Меркель ще раз підтвердила, що федеральний уряд призупинив поставки зброї Туреччині.

У четвер має відбутися зустріч турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана з віцепрезидентом США Майком Пенсом. Останній на доручення президента США Дональда Трампа має обговорити можливості припинення турецького наступу в Сирії. Раніше Трамп пригрозив Анкарі новими санкціями, які "будуть руйнівними для економіки Туреччини".

Наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки" уздовж турецько-сирійського кордону. Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК). У зв'язку з військовою операцією Туреччини в Сирії уряди, зокрема, Німеччини, Франції та Нідерландів заявили про припинення поставок зброї Анкарі. Євросоюз засудив наступ, а Радбез ООН застерігає від погіршення гуманітарної ситуації у регіоні.



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