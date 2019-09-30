По сообщению пресс-службы флота оккупантов расчеты ЗРК С-400 «Триумф» четвертой армии ВВС и ПВО ЮВО оккупантов успешно выполнили электронные пуски по самолетам и вертолетам морской авиации ЧФ РФ.

«В Крыму прошло учение, в ходе которого экипажи самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота «атаковали» объекты, прикрываемые расчетами комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь». В свою очередь боевые расчеты комплексов ПВО произвели обнаружение и электронные пуски по контрольным целям», - говорится в сообщении, передает Флот2017.

Авиации условного противника (ЧФ) была поставлена задача:

атаковать на предельных скоростях;

на сверхмалых высотах (с огибанием рельефа местности);

на максимальном удалении от зон обнаружения РЛС;

атаковать с разных направлений.

Учебно-боевую задачу выполняли Су-24, Су-30, вертолеты Ми-8 и Ка-27 из состава морской авиации ЧФ. Эти же летательные аппараты служили контрольными целями для расчетов дежурных сил и средств ПВО.

В учениях были задействованы 3 вертолета, 5 самолетов: самолет-разведчик Су-24МР, фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители Су-30СМ, вертолеты Ми-8 и Ка-27.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе, а также морских полигонах.

Справка:

«Триумф» (С-400) - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК).

Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

Основные характеристики

Скорость цели максимальная, км/с - 4,8

Дальность обнаружения, км - 600

Границы зоны прикрытия по дальности, км – максимум - 400, минимум - 2

Границы зоны прикрытия по высоте от аэродинамических целей (км) - максимум до 30 (ракетой 40Н6Е) / до 27 (ракетами 48Н6ДМ)/ до 35 (ракетами 9М96М), минимум - 0,005

Границы зоны прикрытия по дальности от всех доступных баллистических ракет, км - максимум – 60, минимум - 5

Обстреливаемых одновременно целей максимум - 80 (10 целей каждый ЗРК, всего до 8 ЗРК под общим управлением)

Наводимых на цели ракет максимум - 160 (20 ракет каждый ЗРК, всего до 8 ЗРК под общим управлением)

Готовность, минут - 0,6 из режима ожидания / развёрнутый на местности - 3

Непрерывной работы часов - 10 000

Срок службы, лет - компонентов - минимум 20, ракет - 15

Типы целей:

Стратегическая авиация B-1, FB-111 и B-52H

Самолёты РЭБ EF-111A и EA-6

Разведчики Lockheed U-2

Самолёты-радары E-3A и E-2C

Тактическая авиация F-15, F-16, Lockheed Martin F-35 Lightning II и F-22

Стелс B-2 и F-117A

Баллистические ракеты с дальностью пуска до 3500 км.

Максимальная радиальная скорость 4,8 км/с, максимальная скорость 5 км/с, минимум ноль.

Время реакции системы менее 10 секунд.

Самостоятельное движение по дорогам (60 км/ч), бездорожью до 25 км/ч.

Состав системы

Базовый состав системы 40Р6 (С-400)

1.Средства управления 30K6E в составе:

- Пункта боевого управления (ПБУ) 55К6Е на основе Урал-5323 01.

- Радиолокационного комплекса (РЛК) 91Н6E Панорамный радар с защитой от помех. Монтируется на МЗКТ-7930. Работает в дециметровом диапазоне.

2.До 6 зенитных ракетных комплексов 98Ж6Е. Максимум 10 целей с наведением на них 20 ракет, каждый в составе:

- Многофункциональной РЛС (МРЛС) 92Н6Е дальностью 400 км. 100 мишеней.

- До 12 транспортно-пусковых установок (ТПУ) типа 5П85ТЕ2 и/или 5П85СЕ2 на прицепе.

3.Зенитные ракеты 48Н6Е, 48Н6Е2, 48Н6Е3 существующих ЗРК С-300ПМУ1, −2, а также ракеты 9М96Е и 9М96Е2 и ракета сверхбольшой дальности 40Н6Е

4.Комплекс средств технического обеспечения системы 30Ц6Е