Ракетные корабли и катера ЧФ РФ провели в морских полигонах учения по ПВО с «выполнением совместной стрельбы по воздушным целям».

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.

«Экипажи малых ракетных кораблей «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево» и ракетных катеров «Ивановец» и «Р-60» Черноморского флота провели учение по ведению противовоздушной обороны кораблей на переходе морем с выполнением совместной стрельбы по воздушным целям в морских полигонах боевой подготовки», - говорится в сообщении.

По легенде учения, корабельная группа оккупационного флота во время перехода морем обнаружила авиацию условного противника. Самолеты условного противника сбросили светящиеся авиационные бомбыСАБ-250,а расчеты ПВО малых ракетных кораблей и ракетных катеров обнаружили, классифицировали цели и уничтожили их зенитным артиллерийским огнем.

В роли условного воздушного противника выступили самолеты СУ-30СМ Морской авиации ЧФ.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе, а также морских полигонах.