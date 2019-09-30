Оккупационный флот провел стрельбы и учения по ПВО
|15:01 17.10.2019
|Крым
Ракетные корабли и катера ЧФ РФ провели в морских полигонах учения по ПВО с «выполнением совместной стрельбы по воздушным целям».
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.
«Экипажи малых ракетных кораблей «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево» и ракетных катеров «Ивановец» и «Р-60» Черноморского флота провели учение по ведению противовоздушной обороны кораблей на переходе морем с выполнением совместной стрельбы по воздушным целям в морских полигонах боевой подготовки», - говорится в сообщении.
По легенде учения, корабельная группа оккупационного флота во время перехода морем обнаружила авиацию условного противника. Самолеты условного противника сбросили светящиеся авиационные бомбыСАБ-250,а расчеты ПВО малых ракетных кораблей и ракетных катеров обнаружили, классифицировали цели и уничтожили их зенитным артиллерийским огнем.
В роли условного воздушного противника выступили самолеты СУ-30СМ Морской авиации ЧФ.
Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе, а также морских полигонах.
Ще на цю тему:
Оккупанты «Триумфами» громили авиацию условного противника
Первую группу жителей Ялты отправили на службу в армию оккупантов по осеннему призыву
В Крыму оценили возможность передачи Украине захваченных кораблей
Спецназ ГРУ РФ захоплював Крим: волонтери знайшли нові докази / Фото
В оккупированном Крыму прошли единовременные артиллерийские учения
Оккупанты нанесли авиационный удар по наземным целям в Крыму
"Кримчанин, чекай Україну". На Покрову на в'їзді до окупованого півострову проводилася роз'яснювальна робота
Оккупанты провели в Крыму слет Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»