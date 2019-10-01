Іноземні спецслужби нібито допомагають масово фальсифікувати матеріали, які потім “вкидаються в ЗМІ і представляються як докази по скаргам Грузії і України до Страсбурзького суду проти Росії”.

Про це повідомив в інтерв’ю російському агентству ТАСС уповноважений РФ при ЄСПЛ — заступник міністра юстиції Михайло Гальперін, передає УНН.

“Тільки Грузія і Україна, але загальна кількість скарг проти Росії від урядів цих держав наближається до десяти, — сказав уповноважений. — По ряду ознак ми розуміємо, що ці країни, виступаючи як фронтмени протистояння з Росією в ЄСПЛ і на інших майданчиках, користуються значною підтримкою інших держав, в тому числі, скажімо так, які не входять до Ради Європи. Наприклад, за допомогою іноземних спецслужб і пов’язаних з ними організацій масово фальсифікують електронні матеріали, що потім вкидаються в ЗМІ і соціальні мережі та представляються як докази в суди”.

За його словами, ні грузинська, ні українська влада не змогли б самостійно організувати таку роботу. “Тим більше мова йде про витрати, що становлять десятки мільйонів доларів”, — пояснив Гальперін.

Він зазначив, що багато експертів стверджують, що ЄСПЛ взагалі не призначений для розгляду міждержавних суперечок, а повинен займатися тільки скаргами громадян на порушення їхніх свобод. “Але на певному етапі суд залучили в міжнародні конфлікти, територіальні суперечки, дипломатичні претензії, а він не зміг або не захотів цьому протистояти, фактично сам в останні роки заохочує подачу заяв, що мають явно політичний контекст”, — сказав заступник міністра юстиції РФ.