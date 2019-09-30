На території Керченського політехнічного коледжу в анексованому Криму, де рік тому під час вибуху і стрілянини загинули 22 людини, встановили пам’ятну табличку.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу підконтрольного Кремлю Міністерства освіти науки і молоді Криму, передає Радіо Свобода.

«Пам’ятний знак встановлений. Це табличка, на яку нанесені два написи: «У нашій пам’яті світлий ваш образ» і «Студентам і співробітникам Керченського політехнічного коледжу, які загинули під час трагічних подій 17 жовтня 2018 року», – йдеться в повідомленні.

17 жовтня в Керчі оголошений день жалоби у зв’язку з річницею трагедії в Керченському політехнічному коледжі.

Цього місяця стало відомо, що збільшилася кількість жертв трагедії (спочатку був 21 загиблий). Одна з поранених педагогів Ольга Грищенко померла після тривалого лікування.

17 жовтня 2018 року в Керченському політехнічному коледжі стався вибух і почалася стрілянина. За версією Слідчого комітету Росії, напад влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який «вчинив самогубство».

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін стверджує, що студента принижували однокласники.

Прокуратура Автономної Республіки Крим кваліфікує як терористичний акт напад у політехнічному коледжі в Керчі.