Українці і росіяни - народи-браття? Сенцов дав контроверсійне інтерв'ю «Шпігелю»

14:15 17.10.2019   Крым

В інтерв’ю Сенцов сказав: «Ми росіяни та українці - це споріднені народи, ми, по суті, брати з малою різницею між нами»

Колишній бранець Кремля Олег Сенцов дав суперечливе інтерв’ю німецькому виданню Spiegel, передає Главком.

Зокрема, в інтерв’ю Сенцов сказав: «Ми росіяни та українці - це споріднені народи, ми, по суті, брати з малою різницею між нами».

Учасник бойових дій Олексій Бик у Facebook прокоментував інтерв’ю Сенцова наступним чином: «Що там ваш Сєнцов? Кажуть, вже в інтерв'ю німецькому «Шпігелю» розказує радянську казку про «адін народ»? Утріться, оближіться і продовжуйте ліпити собі коників з гівна. Тобто патріотів з ліваків».

Нагадаємо, Сенцов був незаконно ув’язнений Російською Федерацією у травні 2014 року і засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі. 7 вересня 2019 року був визволений і повернувся в Україну.

Як повідомлялося, в 2018 році Сенцов став лауреатом премії «За свободу думки» імені Андрія Сахарова.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

До слова, Сенцов у своєму виступі на міжнародному форумі YES-2019 у Києві звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням щодо звільнення решти бранців Кремля, розповівши присутнім про пластикову банку із синьо-жовтою наліпкою, яка протягом п’яти років була з ним в російських тюрмах.



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