У Миколаєві розпочалось українсько-британське навчання "Warrior Watcher — 2019", що проходить за участі представників Військово-Морських Сил Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України та Збройних Сил Великої Британії.

Про це УНН повідомили у пресцентрі Командування Військово-Морських Сил ЗС України.

"Основна мета заходу — ознайомлення з теоретичними основами планування та оцінки ризиків захисту аеродромів і критичних об’єктів інфраструктури за стандартами НАТО, підвищення рівня взаємосумісності між підрозділами Збройних Сил України та підрозділами охорони Королівських Військово-Повітряних Сил Великої Британії", - йдеться в повідомленні.

Українські військові у складі підрозділів морської піхоти, морської авіації та підрозділів Повітряних Сил Збройних Сил України під керівництвом британських інструкторів перейматимуть досвід провідних країн світу, щодо впровадження стандартів Північноатлантичного Альянсу.

Навчання триватиме протягом дев’яти днів та включатиме теоретичну і практичну частини, під час яких учасників ознайомлять з організацією охорони і оборони аеродромів та проведуть практичні заняття на базі військового аеродрому, що на Миколаївщині.

У пресцентрі відзначили, що українсько-британське навчання "Warrior Watcher — 2019" проводиться в вперше, а його формат розроблено з урахуванням сучасних викликів та загроз у безпеці.

Нагадаємо, в уряді планується розробка нової програми щодо озброєння, яка передбачає його модернізацію, нові контракти з міжнародними партнерами й загальну зміну доктрини озброєння.