"Не будьте дурнем": Трамп написав листа Ердогану в перший день операції в Сирії
|13:45 17.10.2019
|Турция
Президент США Дональд Трамп написав листа президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану в перший день турецької операції в Сирії, закликавши утриматись від військових дій.
Як повідомляє "Європейська правда", лист опублікував сайт телеканалу CNN.
Лист датований 9 жовтня – саме в цей день Туреччина розпочала заплановану військову операцію "Джерело миру" проти курдських сил, які вона вважає терористами.
Трамп у листі запропонував Ердогану "укласти гарну угоду". "Ви не хочете бути відповідальним за вбивство тисяч людей, а я не хочу знищити турецьку економіку за допомогою санкцій. А я можу це зробити", - написав він.
Трамп також зазначає, що багато зробив, щоб "вирішити ваші проблеми". "Не підводьте весь світ. Ви можете укласти відмінну угоду. Генерал Мазлум (командувач курдськими загонами Мазлум Абді, - ред.) готовий вести з вами переговори і готовий піти на поступки, які вони ніколи б не зробили в минулому. Я конфіденційно додаю копію щойно отриманого від нього листа", - пише він.
"Історія подякує вам, якщо ви все зробите правильно і гуманно. А якщо ні, то в історії ви залишитеся дияволом. Не будьте крутим хлопцем. Не будьте дурнем", - йдеться в кінці листа.
Як відомо, Туреччина має 911-кілометровий кордон із Сирією, і давно заявляє про загрозу з боку терористів на схід від Євфрату та утворення там "терористичного коридору".
Туреччина планує переселити 3,6 мільйона сирійців у безпечну зону, розміщену в 30 км на території Сирії, що простягається від річки Євфрат до іракського кордону, включаючи місто Манбідж.
Нагадаємо, Євросоюз закликав Туреччину припинити односторонню військову операцію на північному сході Сирії.
Ще на цю тему:
Глава МЗС Туреччини зустрівся з делегацією США
Турция арестовала 24 человека за критику операции в Сирии -- СМИ
Ердоган висунув умову для припинення наступу в Сирії
Ердоган назвав умову завершення військової операції в Сирії
Країни ЄС призупинять експорт зброї в Туреччину
Ердоган заявив, що не припинить військову операцію в Сирії, незважаючи на санкції США
Завтра Радбез ООН вдруге обговорить наступ Туреччини в Сирії
Курди контратакували захоплений турецькими військовими Рас-ель-Айн
Члени ЄС одноголосно засудили Туреччину за наступ у Сирії