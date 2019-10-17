Президент США Дональд Трамп написав листа президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану в перший день турецької операції в Сирії, закликавши утриматись від військових дій.

Як повідомляє "Європейська правда", лист опублікував сайт телеканалу CNN.

Лист датований 9 жовтня – саме в цей день Туреччина розпочала заплановану військову операцію "Джерело миру" проти курдських сил, які вона вважає терористами.

Трамп у листі запропонував Ердогану "укласти гарну угоду". "Ви не хочете бути відповідальним за вбивство тисяч людей, а я не хочу знищити турецьку економіку за допомогою санкцій. А я можу це зробити", - написав він.

Трамп також зазначає, що багато зробив, щоб "вирішити ваші проблеми". "Не підводьте весь світ. Ви можете укласти відмінну угоду. Генерал Мазлум (командувач курдськими загонами Мазлум Абді, - ред.) готовий вести з вами переговори і готовий піти на поступки, які вони ніколи б не зробили в минулому. Я конфіденційно додаю копію щойно отриманого від нього листа", - пише він.

"Історія подякує вам, якщо ви все зробите правильно і гуманно. А якщо ні, то в історії ви залишитеся дияволом. Не будьте крутим хлопцем. Не будьте дурнем", - йдеться в кінці листа.

Як відомо, Туреччина має 911-кілометровий кордон із Сирією, і давно заявляє про загрозу з боку терористів на схід від Євфрату та утворення там "терористичного коридору".

Туреччина планує переселити 3,6 мільйона сирійців у безпечну зону, розміщену в 30 км на території Сирії, що простягається від річки Євфрат до іракського кордону, включаючи місто Манбідж.

Нагадаємо, Євросоюз закликав Туреччину припинити односторонню військову операцію на північному сході Сирії.