В МИД РФ рассказали, что американских дипломатов, прокатившихся по запретной территории, ждет только административное наказание
|13:30 17.10.2019
|Россия
Министерство иностранных дел России направит ноту посольству США после того, как в Северодвинске сняли с поезда американских дипломатов.
Об этом 17 октября заявил статс-секретарь МИД РФ Евгений Иванов.
«Сегодня должна быть отправлена», – приводит цитату ТАСС, передает Фонтанка.Ру
По словам сотрудника МИД, на представителей госдепа из-за действующего иммунитета будут составлены только административные протоколы.
«Это сотрудники посольства, я так понимаю, сотрудники военного атташата, они пользуются иммунитетами. Поездка действительно была согласована, но пункт назначения был Архангельск. Каким-то образом они оказались около Северодвинска», – отметил Иванов.
16 октября сообщалось, что американские дипломаты, снятые 14-го числа с состава «Ненокса — Северодвинск», несколько раз меняли поезда. В российском МИД поиронизировали, что американские дипломаты «видимо, заблудились».
Сообщалось, что обнаруженные в Северодвинске сотрудники посольства выдавали себя за грибников и вызвали подозрение у полицейского на вокзале. Предположительно, они возвращались из поселка Ненокса. По информации СМИ, речь идет о военно-морском атташе Уитситте Уильяме Кертисе, атташе Арриола Джерри Энтони, а также военном атташе по фамилии Данн.
Справка:
Недалеко от того места, где сняли дипломатов, находится полигон ВМФ. При испытаниях новейшего оружия 8 августа там произошел взрыв, погибли пять сотрудников Росатома. В США предполагают, что сдетонировала затонувшая ранее ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник», а за испытаниями скрывалась операция по подъему ракеты со дна моря на поверхность. Связь взрыва с разработкой «принципально новых образцов техники» подтверждал вице-премьер Юрий Борисов.
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