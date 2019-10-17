В МИД РФ рассказали, что американских дипломатов, прокатившихся по запретной территории, ждет только административное наказание

13:30 17.10.2019   Россия

Министерство иностранных дел России направит ноту посольству США после того, как в Северодвинске сняли с поезда американских дипломатов.

Об этом 17 октября заявил статс-секретарь МИД РФ Евгений Иванов.

«Сегодня должна быть отправлена», – приводит цитату ТАСС, передает Фонтанка.Ру

По словам сотрудника МИД, на представителей госдепа из-за действующего иммунитета будут составлены только административные протоколы. 

«Это сотрудники посольства, я так понимаю, сотрудники военного атташата, они пользуются иммунитетами. Поездка действительно была согласована, но пункт назначения был Архангельск. Каким-то образом они оказались около Северодвинска», – отметил Иванов.

16 октября сообщалось, что американские дипломаты, снятые 14-го числа с состава «Ненокса — Северодвинск», несколько раз меняли поезда. В российском МИД поиронизировали, что американские дипломаты «видимо, заблудились».

Сообщалось, что обнаруженные в Северодвинске сотрудники посольства выдавали себя за грибников и вызвали подозрение у полицейского на вокзале. Предположительно, они возвращались из поселка Ненокса. По информации СМИ, речь идет о военно-морском атташе Уитситте Уильяме Кертисе, атташе Арриола Джерри Энтони, а также военном атташе по фамилии Данн.

Справка:

Недалеко от того места, где сняли дипломатов, находится полигон ВМФ. При испытаниях новейшего оружия 8 августа там произошел взрыв, погибли пять сотрудников Росатома. В США предполагают, что сдетонировала затонувшая ранее ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник», а за испытаниями скрывалась операция по подъему ракеты со дна моря на поверхность. Связь взрыва с разработкой «принципально новых образцов техники» подтверждал вице-премьер Юрий Борисов.



Ще на цю тему:

10:01 17.10.2019
Силовики в РФ зняли з поїзда трьох дипломатів США - ЗМІ
18:45 15.10.2019
НАТО готовий до відповіді на появу будь-яких “зелених чоловічків” – Столтенберг
17:45 15.10.2019
Голова Держдуми Росії: авіасполучення з Грузією відновлять лише після вибачень президента
12:45 11.10.2019
Російська пропаганда і фейки: Європарламент ухвалив резолюцію
13:30 07.10.2019
Міненерго США: "Північний потік-2" - нищівний удар по Європі
14:45 04.10.2019
У Великобританії відреагували на лист Путіна по РСМД
18:41 03.10.2019
В МИД РФ заявили, что ракетные комплексы Javelin не помогут Украине
09:11 03.10.2019
У Раді Європи зраділи російським грошам
19:41 01.10.2019
Президент России ответил на вопрос, когда Россия выведет войска с оккупированных территорий Грузии
16:41 01.10.2019
Макрон у ПАРЄ заявив про повну підтримку поверненню росіян
14:41 01.10.2019
У Кремлі прокоментували відмову Білорусі розмістити військову базу РФ
12:41 01.10.2019
Заступник Лаврова: врегулювання в Україні залежить від усвідомлення США безальтернативності "Мінська"
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:01 17.10.2019
Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
15:45 11.10.2019
Евороюз выделит около 13 млн евро для Азербайджана
19:30 10.10.2019
В Баку пройдет саммит Тюркского совета
14:40 10.10.2019
Азербайджанська компанія готується купити "Vodafone Україна" — ЗМІ
Всі новини країни
Армения Армения
20:40 16.10.2019
Авиакомпания Ryanair объявилf о начале полетов в Армению
19:40 16.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении вели огонь в горах
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
14:00 10.10.2019
Советником президента Армении назначен гражданин России
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:10 17.10.2019
Болгарська поліція виявила фанів, яких підозрюють в расистських образах англійських футболістів
13:30 11.10.2019
Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
Всі новини країни
Греция Греция
18:30 16.10.2019
На острове Самос ожесточенные столкновения мигрантов. Ранены три человека
10:00 16.10.2019
Греция намерена купить у Франции два фрегата класса Belharra / Фото
14:45 15.10.2019
У таборі для мігрантів в Греції сталися бійки та пожежа
19:45 12.10.2019
Грецька церква визнала ПЦУ
Всі новини країни
Грузия Грузия
21:00 16.10.2019
Расчеты ЗРК «Оса» и «Стрела» ЮВО и Минобороны Абхазии отразили "авиационные удары" противника
16:45 16.10.2019
Для Грузии главную угрозу представляет российская оккупация - кандидат в главы СГБ
09:56 15.10.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отрабатывают задачи в горах и на морском побережье
08:37 15.10.2019
ЮВО: В Южной Осетии российская военная база поднята по тревоге в рамках итоговой проверки
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:20 17.10.2019
В утилізації боєприпасів у Придністров'ї має брати участь ОБСЄ - МЗС Молдови
20:20 16.10.2019
Еврокомиссия и Молдова обсудили условия второго транша макрофинансовой помощи республике
20:45 11.10.2019
У Молдові суд розпорядився арештувати олігарха-втікача Плахотнюка
19:00 10.10.2019
Молдова: Газопровод в Румынию — энергетическая и национальная безопасность страны
Всі новини країни
Россия Россия
13:30 17.10.2019
В МИД РФ рассказали, что американских дипломатов, прокатившихся по запретной территории, ждет только административное наказание
12:45 17.10.2019
У Росії хочуть визнавати українців носіями російської мови без співбесіди
10:50 17.10.2019
Сили Асада і військові РФ зайняли ключове місто біля кордону з Туреччиною
10:40 17.10.2019
ЮВО: Снайперы учились уничтожать легкобронированную технику противника из крупнокалиберных винтовок
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
21:10 16.10.2019
Дипломат із Румунії замінив представницю США на посаді заступника генсека НАТО
19:00 16.10.2019
Румунія відмовила в екстрадиції колишнього директора Укрспирту
19:45 15.10.2019
Прем'єром Румунії призначили Людовіка Орбана
Всі новини країни
Турция Турция
13:45 17.10.2019
"Не будьте дурнем": Трамп написав листа Ердогану в перший день операції в Сирії
13:15 17.10.2019
Турция арестовала 24 человека за критику операции в Сирии -- СМИ
12:30 17.10.2019
Ердоган висунув умову для припинення наступу в Сирії
10:30 17.10.2019
Ердоган наступного тижня прилетить у Сочі на зустріч з Путіним
Всі новини країни
Украина Украина
14:01 17.10.2019
У Миколаєві розпочались українсько-британські військові навчання "Warrior Watcher-2019"
12:15 17.10.2019
МВФ включил Украину в группу развивающихся стран Европы
12:01 17.10.2019
Операторы Мариупольского порта за 9 месяцев увеличили перевалку на 2,3%
11:45 17.10.2019
Порт Одесса нарастил перевалку на 17,5% за 9 месяцев
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд