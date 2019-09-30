Власти Турции арестовали 24 человека за распространение в соцсетях “черной пропаганды” о военной операции Анкары в Сирии.

Об этом сообщило в среду турецкое госагентство Anadolu, передает Reuters.

Турецкие войска и их союзники из числа сирийских повстанцев продолжают наступление на северо-востоке Сирии против курдских повстанцев, несмотря на введение США санкций в отношении Турции и призывы остановить вторжение.

Турция намерена создать в этом регионе “зону безопасности”, переселив туда миллионы сирийских беженцев.

Anadolu сообщило в среду, что 24 из 186 человек, задержанных за критику операции в социальных сетях, были официально арестованы. Их обвиняют в “провоцировании общества на ненависть и враждебность” и “ведении пропаганды для террористической организации”.

Большинство оппозиционных партий Турции поддержали военную операцию, однако прокурдская Демократическая партия народов (HDP) призывает прекратить то, что называет “попыткой вторжения”. Прокуроры начали расследование в отношении сопредседателей HDP в связи с комментариями чиновников.

Власти проводили аналогичные расследования после двух предыдущих трансграничных операций. Более 300 человек были задержаны за сообщения в соцсетях с критикой операции на севере Сирии в январе 2018 года.