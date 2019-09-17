Президент Ильхам Алиев принял сегодня сопредседателя Минской группы ОБСЕ от Франции Стефана Висконти, от России - Игоря Попова, от США - Эндрю Шофера и специального представителя действующего председателя ОБСЕ Анжи Каспшика.

Как сообщает SalamNews, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.