Російський уряд сьогодні, 17 жовтня, розгляне проєкт закону про визнання уродженців України та Білорусі носіями російської мови без проходження співбесіди під час звернення за отриманням громадянства Росії.

Відповідні зміни пропонується внести до статті 331 закону "Про громадянство Російської Федерації", передає Цензор.Нет із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Відповідно до частини першої статті 331 Федерального закону "Про громадянство Російської Федерації" іноземні громадяни або особи без громадянства можуть бути визнані носіями російської мови, тобто особами, які володіють російською мовою і повсякденно використовують її в сімейно-побутовій і культурній сферах, у разі , якщо ці особи або їхні родичі по прямій висхідній лінії постійно проживають або раніше постійно проживали на території Російської Федерації або на території, яка належала до Російської імперії чи СРСР, у межах Державного кордону Російської Федерації, за результатами співбесіди, проведеної з ними комісією з визнання іноземного громадянина або особи без громадянства носієм російської мови (комісія)", - нагадали в пресслужбі уряду РФ.

"Проєктом федерального закону передбачається можливість визнання комісією носіями російської мови без проходження вищезгаданої співбесіди громадян Республіки Білорусь і громадян України, які вільно володіють російською мовою, під час подання особисто заяви про визнання їх носіями російської мови і за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 331 Федерального закону "Про громадянство Російської Федерації". Порядок подання таких заяв буде визначатися Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації", - пояснюється в повідомленні.

Крім того, зазначають у пресслужбі, наразі відсутній єдиний підхід до проведення комісіями співбесід з претендентами на громадянство РФ. Так, в одних випадках співбесіда проходить з використанням аудіо-, відео- та мультимедіа матеріалів, в інших проводиться тестування на знання російської мови. У зв'язку з цим з метою поліпшення якості роботи комісій законопроєктом пропонується наділити МВС РФ повноваженнями з визначення за погодженням з Міністерством освіти єдиних критеріїв визнання іноземного громадянина або особи без громадянства носієм російської мови, порядку розроблення, використання та зберігання контрольних вимірювальних матеріалів, використовуваних під час проведення комісією співбесіди з іноземним громадянином або особою без громадянства.