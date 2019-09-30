Наступ Туреччини на північному сході Сирії закінчиться, коли буде створено "безпечну зону".

Про це 16 жовтня заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, повідомляє Reuters, передає Гордон.



За словами Ердогана, операцію завершать, якщо курдські загони складуть зброю й покинуть регіон, де планують створити "безпечну зону". Він підкреслив, що до створення цієї зони операції не зупинять за жодних обставин.



Ердоган заявив, що найшвидшим рішенням для курдських груп буде здавання зброї й вихід із району "до вечора середи".



Із 2011 року в Сирії триває воєнний конфлікт. У бойових діях брали участь США, урядові війська, опозиціонери, радикальні ісламісти, курди, бойовики "Ісламської держави", а також збройні сили РФ, Ірану та Туреччини. 14 жовтня 2019 року президент США Дональд Трамп повідомив про виведення військ США із Сирії.



9 жовтня Ердоган оголосив про початок воєнної операції "Джерело миру" на півночі й північному сході Сирії. Збройні сили Туреччини спільно з підтримуваною Анкарою "Сирійською національною армією" почали операцію проти курдських формувань та "Ісламської держави". Спочатку турецькі бомбардувальники атакували позиції курдів, а потім турецька армія почала наземний наступ.



11 жовтня влада Туреччини оголосила про першого загиблого турецького військового і 277 "нейтралізованих терористів", наступного дня міноборони країни повідомило про "ліквідацію 415 терористів".



13 жовтня стало відомо, що в район проведення воєнної операції Туреччини попрямували урядові збройні сили Сирії. Курди повідомили, що досягли домовленості з Дамаском про розміщення на кордоні з Туреччиною урядових військ.



Ердоган заявив, що Туреччина не претендує на територію Сирії.



Трамп назвав "поганою ідеєю" операцію Анкари. "Туреччина, член НАТО, вдерлася в Сирію. Сполучені Штати не підтримують цієї атаки", – зазначив Трамп. Перед початком операції глава Білого дому повідомив, що знищить економіку Туреччини, якщо та зробить щось, що виходить, на його думку, за межі. 15 жовтня у США ввели санкції проти Туреччини. Трамп зателефонував Ердогану й закликав зупинити воєнну операцію. Останній пообіцяв американському колезі, що не атакуватиме населеного курдами сирійського міста Кобані. Делегація США незабаром вирушить в Анкару домовлятися про врегулювання конфлікту між Туреччиною та курдами.



Євросоюз закликав Туреччину припинити "Джерело миру".

