Ердоган висунув умову для припинення наступу в Сирії

12:30 17.10.2019   Турция

Наступ Туреччини на північному сході Сирії закінчиться, коли буде створено "безпечну зону".

Про це 16 жовтня заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, повідомляє Reuters, передає Гордон.

За словами Ердогана, операцію завершать, якщо курдські загони складуть зброю й покинуть регіон, де планують створити "безпечну зону". Він підкреслив, що до створення цієї зони операції не зупинять за жодних обставин.

Ердоган заявив, що найшвидшим рішенням для курдських груп буде здавання зброї й вихід із району "до вечора середи".

Із 2011 року в Сирії триває воєнний конфлікт. У бойових діях брали участь США, урядові війська, опозиціонери, радикальні ісламісти, курди, бойовики "Ісламської держави", а також збройні сили РФ, Ірану та Туреччини. 14 жовтня 2019 року президент США Дональд Трамп повідомив про виведення військ США із Сирії.

9 жовтня Ердоган оголосив про початок воєнної операції "Джерело миру" на півночі й північному сході Сирії. Збройні сили Туреччини спільно з підтримуваною Анкарою "Сирійською національною армією" почали операцію проти курдських формувань та "Ісламської держави". Спочатку турецькі бомбардувальники атакували позиції курдів, а потім турецька армія почала наземний наступ.

11 жовтня влада Туреччини оголосила про першого загиблого турецького військового і 277 "нейтралізованих терористів", наступного дня міноборони країни повідомило про "ліквідацію 415 терористів".

13 жовтня стало відомо, що в район проведення воєнної операції Туреччини попрямували урядові збройні сили Сирії. Курди повідомили, що досягли домовленості з Дамаском про розміщення на кордоні з Туреччиною урядових військ.

Ердоган заявив, що Туреччина не претендує на територію Сирії.

Трамп назвав "поганою ідеєю" операцію Анкари. "Туреччина, член НАТО, вдерлася в Сирію. Сполучені Штати не підтримують цієї атаки", – зазначив Трамп. Перед початком операції глава Білого дому повідомив, що знищить економіку Туреччини, якщо та зробить щось, що виходить, на його думку, за межі. 15 жовтня у США ввели санкції проти Туреччини. Трамп зателефонував Ердогану й закликав зупинити воєнну операцію. Останній пообіцяв американському колезі, що не атакуватиме населеного курдами сирійського міста Кобані. Делегація США незабаром вирушить в Анкару домовлятися про врегулювання конфлікту між Туреччиною та курдами. 

Євросоюз закликав Туреччину припинити "Джерело миру".
 



Ще на цю тему:

13:45 17.10.2019
"Не будьте дурнем": Трамп написав листа Ердогану в перший день операції в Сирії
13:15 17.10.2019
Турция арестовала 24 человека за критику операции в Сирии -- СМИ
18:40 16.10.2019
Ердоган назвав умову завершення військової операції в Сирії
10:45 16.10.2019
Країни ЄС призупинять експорт зброї в Туреччину
10:15 16.10.2019
Віцепрезидент США терміново вирушає в Туреччину на переговори по Сирії
08:15 16.10.2019
Ердоган заявив, що не припинить військову операцію в Сирії, незважаючи на санкції США
20:45 15.10.2019
Завтра Радбез ООН вдруге обговорить наступ Туреччини в Сирії
16:45 15.10.2019
﻿Курди контратакували захоплений турецькими військовими Рас-ель-Айн
11:30 15.10.2019
Члени ЄС одноголосно засудили Туреччину за наступ у Сирії
10:51 15.10.2019
Сирійські урядові війська прибувають до регіону, на який наступають турки
15:50 13.10.2019
У Туреччині відреагували на припинення постачання зброї і пригрозили відкриттям кордонів для біженців
19:35 12.10.2019
Туреччина заявляє про захоплення першого сирійського міста
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:01 17.10.2019
Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
15:45 11.10.2019
Евороюз выделит около 13 млн евро для Азербайджана
19:30 10.10.2019
В Баку пройдет саммит Тюркского совета
14:40 10.10.2019
Азербайджанська компанія готується купити "Vodafone Україна" — ЗМІ
Всі новини країни
Армения Армения
20:40 16.10.2019
Авиакомпания Ryanair объявилf о начале полетов в Армению
19:40 16.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении вели огонь в горах
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
14:00 10.10.2019
Советником президента Армении назначен гражданин России
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:10 17.10.2019
Болгарська поліція виявила фанів, яких підозрюють в расистських образах англійських футболістів
13:30 11.10.2019
Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
Всі новини країни
Греция Греция
18:30 16.10.2019
На острове Самос ожесточенные столкновения мигрантов. Ранены три человека
10:00 16.10.2019
Греция намерена купить у Франции два фрегата класса Belharra / Фото
14:45 15.10.2019
У таборі для мігрантів в Греції сталися бійки та пожежа
19:45 12.10.2019
Грецька церква визнала ПЦУ
Всі новини країни
Грузия Грузия
21:00 16.10.2019
Расчеты ЗРК «Оса» и «Стрела» ЮВО и Минобороны Абхазии отразили "авиационные удары" противника
16:45 16.10.2019
Для Грузии главную угрозу представляет российская оккупация - кандидат в главы СГБ
09:56 15.10.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отрабатывают задачи в горах и на морском побережье
08:37 15.10.2019
ЮВО: В Южной Осетии российская военная база поднята по тревоге в рамках итоговой проверки
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:20 17.10.2019
В утилізації боєприпасів у Придністров'ї має брати участь ОБСЄ - МЗС Молдови
20:20 16.10.2019
Еврокомиссия и Молдова обсудили условия второго транша макрофинансовой помощи республике
20:45 11.10.2019
У Молдові суд розпорядився арештувати олігарха-втікача Плахотнюка
19:00 10.10.2019
Молдова: Газопровод в Румынию — энергетическая и национальная безопасность страны
Всі новини країни
Россия Россия
13:30 17.10.2019
В МИД РФ рассказали, что американских дипломатов, прокатившихся по запретной территории, ждет только административное наказание
12:45 17.10.2019
У Росії хочуть визнавати українців носіями російської мови без співбесіди
10:50 17.10.2019
Сили Асада і військові РФ зайняли ключове місто біля кордону з Туреччиною
10:40 17.10.2019
ЮВО: Снайперы учились уничтожать легкобронированную технику противника из крупнокалиберных винтовок
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
21:10 16.10.2019
Дипломат із Румунії замінив представницю США на посаді заступника генсека НАТО
19:00 16.10.2019
Румунія відмовила в екстрадиції колишнього директора Укрспирту
19:45 15.10.2019
Прем'єром Румунії призначили Людовіка Орбана
Всі новини країни
Турция Турция
13:45 17.10.2019
"Не будьте дурнем": Трамп написав листа Ердогану в перший день операції в Сирії
13:15 17.10.2019
Турция арестовала 24 человека за критику операции в Сирии -- СМИ
12:30 17.10.2019
Ердоган висунув умову для припинення наступу в Сирії
10:30 17.10.2019
Ердоган наступного тижня прилетить у Сочі на зустріч з Путіним
Всі новини країни
Украина Украина
14:01 17.10.2019
У Миколаєві розпочались українсько-британські військові навчання "Warrior Watcher-2019"
12:15 17.10.2019
МВФ включил Украину в группу развивающихся стран Европы
12:01 17.10.2019
Операторы Мариупольского порта за 9 месяцев увеличили перевалку на 2,3%
11:45 17.10.2019
Порт Одесса нарастил перевалку на 17,5% за 9 месяцев
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд