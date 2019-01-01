Международный валютный фонд ввел новую экономическую классификацию стран, согласно которой Украина входит в группу Emerging and Developing Europe (Новая и развивающаяся Европа), а группу СНГ ликвидировали.

Об этом сообщается на сайте МВФ, передает FaceNews.ua.

Согласно изменениям, начиная с октября, 4 страны СНГ - Украина, Россия, Беларусь, Молдова - включены в региональную группу "Новая и развивающаяся Европа".

Другие страны - Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, которые входили в региональную подгруппу Кавказ и Центральная Азия (ССА), объединяются с Ближним Востоком, Северной Африкой, Афганистаном и Пакистаном (MENAP) и сформируют новую региональную группу Ближнего Востока и Центральной Азии (MECA).