Мариупольский морской порт в январе-сентябре 2019 года увеличил перевалку грузов на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 4,579 млн тонн.

Согласно данным ГП "Администрация морских портов Украины", за этот период операторы порта снизили перевалку экспортных грузов на 0,4% - до 3,799 млн тонн, увеличили перевалку импортных на 25,6% - до 775,68 тыс. тонн и существенно сократили перевалку каботажних грузов - до 4,6 тыс. тонн. При этом транзитные грузы порт не переваливал, пишет ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По номенклатуре грузов в январе-сентябре Мариупольский порт перевалил 107,2 тыс. тонн наливных грузов (за аналогичный период прошлого года наливные грузы не обслуживались), увеличил перевалку сухих сыпучих - на 32,2%, до 1,643 тыс. тонн и сократил перевалку тарно-штучных - на 12,5%, до 2,829 млн тонн.

Отметим, что в 2018 году объем перевалки грузов в Мариупольском морпорту сократился на 9,62% по сравнению с 2017 годом - до 5,89 млн тонн.

Ранее сообщалось о том, что в результате эксплуатационного дноуглубления в Мариупольском порту проходная осадка подходного канала достигла 7,9 м.