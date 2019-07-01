З Одеси відбув корабель військово-морського флоту США USS Porter (DDG-78) .

Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління Служби безпеки України в Одеській області.

"Завершився чотириденний візит корабля ВМФ США USS Porter (DDG-78) до України. Судно, що було пришвартоване в Одеському морському порту з 13 до 16 жовтня, прибуло у межах розширення міжнародного співробітництва та зміцнення партнерських взаємовідносин України з країнами-членами НАТО", - вказали в управлінні у Facebook.

Як зазначається, це вже третій, з початку 2019 року, візит бойового корабля ВМС США до України.

"Відповідно до програми візиту відбулись спільні тренування американського судна з Військово-морськими силами України. Також для іноземного екіпажу були проведені екскурсії визначними історичними місцями регіону та спортивні заходи", - додали в управлінні.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, американський есмінець Porter прибував до Одеси для патрулювання Чорного моря.