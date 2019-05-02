Українські компанії подали 8 позовів проти РФ на 12 млрд доларів - Мін'юст Росії

11:30 17.10.2019   Украина

Вісім справ за позовами українських компаній на 12 млрд доларів проти Росії у зв’язку з анексією Криму прийняті до розгляду в міжнародних інвестиційних арбітражах.

Про це в інтерв’ю російському агентству ТАСС повідомив уповноважений РФ при ЄСПЛ — заступник міністра юстиції Михайло Гальперін, передає УНН.

“На сьогодні в активній стадії знаходяться вісім таких справ за позовами українських фізичних і юридичних осіб на загальну суму понад 12 млрд доларів. Також подано ще декілька арбітражних повідомлень, які можуть перетворитися в повноцінні процеси”, — сказав Гальперін.

Як повідомлялося раніше, у липні стало відомо, що Росія не визнає законність всіх рішень арбітражів за позовами до Росії, пов’язаними з окупованим Кримом, через “відсутність у цих трибуналів юрисдикції на розгляд таких суперечок”.

Про це ТАСС повідомили в прес-службі Мін’юсту Росії, відповідаючи на запит про рішення міжнародного арбітражу при Постійній палаті третейського суду в Гаазі і Київського апеляційного суду за позовом українського “Ощадбанку” в РФ.

Нагадуємо, у серпні Російська Федерація оскаржила рішення паризького арбітражу за позовом українського Ощадбанку, вказавши, що кримське відділення установи “не підпадає під дію договору про захист інвестицій”.



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