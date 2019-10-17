За 5 з половиною років окупації Криму Росія вже переправила на півострів близько півмільйона своїх громадян. Це робиться для того, щоб наповнити острів вірнопідданими. Одночасно з Криму витісняється корінне населення кримських татар, оскільки вони не згодні на співпрацю з окупантами.

Про це розповів "Апострофу" один з лідерів кримськотатарського національного руху, народний депутат МУСТАФА ДЖЕМІЛЄВ.

- В ООН офіційно визнали, що Росія переселяє своїх громадян до Криму, змінюючи етнічний склад півострова. Для чого це робиться?

- Це стара політика Росії. З окупованих територій вони, як правило, виселяють корінне населення або намагаються створити некомфортні умови, щоб воно залишало цю територію, заселяючи її своїми громадянами. Так було за часів першої окупації Криму в 1883 році. Тоді корінне населення - кримські татари - становило понад 95%, а до моменту більшовицької революції вони вже були меншістю і становили приблизно чверть населення.

Зараз триває теж саме, хоча корінне населення після депортації 1944 року і повторного повернення становило 14%. Зараз в ООН називають 140 тис. переселених до Криму росіян. За нашими оцінками, це дуже занижена цифра - щонайменше півмільйона вони туди завезли. Така політика Російської Федерації. Але, як відомо, це один з низки військових злочинів і порушення Женевської конвенції 1949 року. Тому матеріали про переселення і виселення будуть, звичайно, фігурувати на трибуналі після того, як головні винуватці будуть притягнуті до відповідальності після деокупації Криму.

- У 1944 році була масова депортація кримських татар. Що зараз відбувається на півострові?

- Постійні обшуки, арешти. У 2017 році ми збирали всіх послів, акредитованих в Україні, і я їм роздавав секретний лист ФСБ так званому керівнику Республіки Крим Сергію Аксьонову. Там йшлося про заходи ФСБ, як вони виражалися, з примусу кримських татар до лояльності Росії. Серед цих "заходів" називалися масові обшуки в "місцях скупчення кримських татар" - такий вислів там був. Планувалося створити обстановку терору з тим, щоб татари стали дуже лояльними до Росії або ж покинули територію Криму. В результаті, багато хто, на жаль, покинув Крим, незважаючи на наші заклики не робити цього.

- Скільки людей виїхало?

- Ми оперуємо цифрами 25-30 тис. Але точно навряд чи хтось може сказати, тому що немає чіткої реєстрації.

- У випадку ще одного референдуму про приналежність Криму (такий варіант висловлював і нинішній президент Володимир Зеленський) і деокупацію ці росіяни залишаться. Чи становитимуть вони небезпеку для України?

- Будь-які розмови про референдум в Криму - це абсурд. Поки не буде повного контролю України над своєю територією, ні про які вибори, а тим більше референдуми мови бути не може. Тим більше, якщо врахувати масове переселення російських громадян на окуповану територію. Крім того, такі референдуми суперечать як міжнародному праву, так і українському законодавству. Просто деякі політики висловлюються так.

Звичайно, після деокупації ніхто цим переселенцям українське громадянство не даватиме. Тому найкраще буде, якщо вони разом зі своїми військами покинуть територію України. І дай Бог, щоб Керченський міст не обвалився до того часу, тому що інакше Росії буде важко повертати таку кількість людей на їх історичну батьківщину. Ну і з колаборантами, з тими, хто активно співпрацював з окупантами, теж потрібно розбиратися.

- Чи можемо ми чи міжнародне співтовариство намагатися вплинути на переселення росіян до Криму?

- Міжнародне співтовариство... робить щось, але з нашої точки зору цього явно не достатньо.

- Чи правда, що кримські татари настільки небезпечні для окупантів, як вони вважають?

- Мабуть так. Незважаючи на їхні великі зусилля, тиск, застосування батога і пряника, число колаборантів в лавах кримських татар, починаючи з 2014 року, не збільшилося. Тому окупанти однозначно дійшли висновку, що кримські татари не вписуються в російську кон'юнктуру. Адже Крим для Кремля, перш за все, це військова база, і йому потрібні вірнопіддані російські громадяни, але ніяк не кримські татари.

- Я так розумію, що ці переселенці є або таємними агентами ФСБ або готовими до колаборації.

- У більшості випадків - другий варіант. Зараз окупаційна влада дає переселенцям підйомні, допомогу для того, щоб стимулювати переселення в Крим. Якби це були прямі агенти, вони б просто приїжджали. Але влада створює сприятливі умови для переселенців. Хоча багато хто з тих, хто переселився, каже, що очікували не того, що мають. Багато хто каже, що повністю відірвався від свого попереднього життя, продав або віддав комусь своє житло, а тепер повернутися не може - немає колишньої роботи, дому. І вони змушені залишатися в Криму.

- Чи можуть такі переселенці зіграти проти Кремля, розхитати ситуацію на півострові?

- Не думаю. Останні вибори показали, що у багатьох очі відкриваються. Але вони виявляють пасивний опір - наприклад, не йдуть на вибори. Але активного опору очікувати від них не варто. Це в Україні, якщо тільки влада не подобається, відразу виходять на Майдан. Росіяни на свою Червону площу не вийдуть, оскільки там страх дуже високого рівня.

- Якщо Росія не забере після деокупації своїх переселенців, як потрібно буде до них ставитися?

- Я думаю, як в деяких країнах Балтії - не надавати громадянство. Ну а взагалі - як же це? Росія повинна буде повернути своїх громадян.