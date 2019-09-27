Порт Одесса нарастил перевалку на 17,5% за 9 месяцев

11:45 17.10.2019   Украина

За 9 месяцев 2019 года в порту Одесса обработали 18,152 млн т грузов, что на 17,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает ЦТС, об этом проинформировали в Администрации морского порта Одесса.

При этом основной объем перевалки в порту составили сухие и тарно-штучные грузы - в общей сложности за 9 месяцев объем перевалки таких грузов составил 16,889 млн т, что на 17,6% выше прошлогоднего показателя.

Объем перевалки наливных грузов в порту за 9 месяцев составил 1,262 млн т - на 16,7% больше показателя 2018 года.

По основным позициям в номенклатуре обработанные в порту Одесса грузы распределились таким образом:

- хлебные навалом - почти 6,3 млн т (+32,6%);

- черные металлы - 3,424 млн т (+16,6%);

- контейнеры в тоннаже - около 5,781 млн т (+7,2%);

- контейнеры в 20-футовом исчислении - 470 тыс. 857 TEU (+10,8%).

В порту отметили, что из 17 стивидорных компаний абсолютным лидером по тоннажу является дочерняя структура немецкого логистического концерна HHLA "КТО", которая за 9 месяцев перевалила почти 3,618 млн т.

В Администрации порта Одесса отметили, что рост основного производственного показателя деятельности порта обусловлен общей стабилизацией украинской экономики, введением в эксплуатацию новых мощностей (прежде всего по перевалке хлебных навалом), а также внедрением новых технологических схем диспетчеризации грузопотоков, прибывающих железнодорожным и автомобильным транспортом. В качестве основного фактора улучшения ситуации с наливными грузами специалисты называют начало перевалки сырой нефти из США.

Как сообщал ЦТС, морские порты Украины за 9 месяцев 2019 года нарастили объемы перевалки почти на 20%. 

Более половины от общего объема грузов прошедших через морские порты Украины за этот период составили зерно и руда. В частности, за 9 месяцев текущего года портами перевалено более 37,6 млн т зерновых грузов - на 36,9% больше аналогичного периода 2018 года.

Второе место по объемам заняла перевалка руды: за 9 месяцев порты перевалили 26,987 млн т, что на 32% больше аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, за указанный период в среднем на 10% выросла перевалка химических и минеральных удобрений и наливных грузов (нефти и нефтепродуктов, масла и других).

 



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