У середу, 16 жовтня, сирійські урядові війська в супроводі російських підрозділів увійшли в ключове місто Кобані на кордоні з Туреччиною.

Про це повідомили в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, пише НВ, передає УНІАН.

За даними спостерігачів, сирійська армія розгортає свої сили в місті і його околицях.

Раніше російські підрозділи перетнули річку Євфрат на півночі Сирії і досягли околиць міста Кобані.

Сили сирійської армії увійшли в місто Ракка на півночі Сирії, колишню сирійську «столицю» Ісламської держави.

Просування сирійської армії і союзних російських підрозділів здійснюється через кілька днів після того, як сирійські курди уклали угоду з урядом Башара Асада про розміщення військових на кордоні через наступ армії Туреччини на північно-східну Сирію.



