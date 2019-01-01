Сили Асада і військові РФ зайняли ключове місто біля кордону з Туреччиною
|10:50 17.10.2019
|Россия
У середу, 16 жовтня, сирійські урядові війська в супроводі російських підрозділів увійшли в ключове місто Кобані на кордоні з Туреччиною.
Про це повідомили в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, пише НВ, передає УНІАН.
За даними спостерігачів, сирійська армія розгортає свої сили в місті і його околицях.
Раніше російські підрозділи перетнули річку Євфрат на півночі Сирії і досягли околиць міста Кобані.
Сили сирійської армії увійшли в місто Ракка на півночі Сирії, колишню сирійську «столицю» Ісламської держави.
Просування сирійської армії і союзних російських підрозділів здійснюється через кілька днів після того, як сирійські курди уклали угоду з урядом Башара Асада про розміщення військових на кордоні через наступ армії Туреччини на північно-східну Сирію.
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